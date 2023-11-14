打擊觀塘跨境賣淫集團拘骨幹等21人　租劏房接客月入逾廿萬

觀塘區執法部門針對區內街頭賣淫活動，經過2個月的情報分析和深入調查後，掌握一個跨境賣淫集團的犯罪手法，以及鎖定骨幹成員身份，並於昨日(13日)聯同入境處採取代號「降獸」行動，期間拘捕4男17女(26至64歲)，包括3男2女集團骨幹、14名持雙程證來港的女子，以及2名業主。行動中，人員檢獲33.8萬港元現金、11.6萬元人民幣、大批避孕套、潤滑劑、漱口水及39條相信屬於區內用作賣淫的劏房門匙。為遏止相關賣淫活動，執法部門會在未來日子繼續作出高調行動，以作打擊。

調查人員表示，涉案集團會透過內地社交媒體招聘內地女子來港賣淫，當該些女子利用合法途徑抵達香港後，集團便以每日500港元向她們出租劏房，作為賣淫和居住之所。集團除了向賣淫女子提供避孕套等物資，亦會派員到一些街頭賣淫黑點流連，從而監視執法部門的動向，適時通風報信。

人員認為時機成熟，昨日展開行動，先以「放蛇」形式拘捕3名內地女子，涉嫌「為不道德目的而唆使他人」和「違反逗留條件」。其後，人員再突擊搜查賣淫黑點及區內部分單位，成功截獲及拘捕11名懷疑有份參與賣淫的女子，涉嫌「違反逗留條件」；同一時間，人員在現場附近拘捕3男1女本地人和1名內地女子，相信他們是集團骨幹，涉嫌「控制他人賣淫」。

調查過程中，人員亦揭發有區內業主出租單位予賣淫集團使用，以收取每個月2至3萬港元的租金報酬，並循線拘捕2人，涉嫌「依靠他人賣淫的收入為生」和「出租處所以供用作賣淫場所」，他們所牽涉的單位共有5個，合共間出17個劏房作賣淫用途。據了解，涉案集團已活躍3個月以上，初步估計每月收入逾20萬港元。被捕人士現正被扣留調查，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕及被落案起訴。