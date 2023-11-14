涉假發票呃38萬　出版社前僱員認罪　還押至12.1判刑

廉政公署調查一宗貪污案件時，揭發一名出版社前僱員涉嫌就再版書籍及搬遷工程偽造發票，詐騙出版社向多間承辦商支付共約38萬港元。廉署最終起訴該出版社前僱員欺詐等8項控罪。被告今（14日）於區院承認所有控罪，法官把案件押後至12月1日判刑，期間被告須還押。

49歲被告孔祥威，為浸信會出版社(國際)有限公司(浸信會出版社)前僱員。他被控4項欺詐罪、2項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件，以及2項串謀使代理人意圖欺騙其主事人而使用文件。8項控罪發生於2020年2月4日至2021年1月14日之間。辯方求情指被告現時已轉任保安，兩名兒子仍在求學，被告亦有一直做義務工作，案發前亦奉公守法，望法官輕判。案情指，被告於2020年2月至2021年6月獲浸信會出版社聘用，負責書籍出版及再版工作，以及向承辦商發出影印及設計訂單。浸信會出版社的紀錄顯示，相關78本再版書籍的61張發票，涉款逾33萬元，當中看來是由4家外判商開出，但是經調查後發現有關發票是由被告使用其辦公室的電腦製作。

被告於2022年1月5日被廉署拘捕，警誡下聲稱因有些被浸信會出版社聘用的自由工作者的僱主禁止他們兼職，他們不願意就收款提供個人資料，故被告使用4間外判商代為收取款項，而該4間外判商並不存在，並把款項全數交予自由工作者，又或在付款後侵吞差額，有時則是被告獨自完成書籍工作，再向浸信會出版社虛假地聲稱由該4家外判商進行書籍工作。被告亦承認串謀另一間承辦商使用2套虛假的發票及支付款項申請表，及在要項上載誣稱該承辦商可獲服務費共2.7萬港元，以誤導出版社。他又承認利用2套虛假的發票，誤導出版社，指其中一間承辦商曾為出版社進行2項搬遷工程，並可獲服務費共1.1萬港元。

案件編號：DCCC 288/2023