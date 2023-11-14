22至23年度公僕流失逾1萬　佔實際員額5.7%

公務員流失情況嚴重，據政府文件顯示，在2022至23年度，公務員流失人數約為10100人，佔實際員額約5.7%，較2021至22年度的10487稍有回落。政府強調退休是公務員離任的主要原因，其他原因包括辭職、約滿離職、去世等；而該年度公務員的辭職率為2.2%，與2021至22年度相若，政府指雖然近年公務員的離職人數有所增加，但沒有對政府運作帶來太大影響。

政府文件表示，2022至23年度，公務員流失數字約為10100人，當中公務員退休人數約為5800人，佔實際員額約3.3%，而首長級公務員退休人數佔首長級公務員實際員額的比率為10.8%，而2022至23年度公務員的辭職率為2.2%。針對公務員退休情況，政府指預計自然流失率會逐漸下降，預計2022至23年度之後的五年間，退休人數佔公務員實際員額每年平均約3.6%，然後逐漸下降至計至2027至28年度五年間的約2.9%，並且進一步下降至計至2037至38年度及2042至43年度兩個五年間的約1.7%。

政府表示將維持公務員編制0增長，文件指截至2023年3月31日，非首長級人員編制和實際員額分別約為191000個職位及172000人，而首長級人員編制和實際員額則分別約為1550個職位及1400人。

針對公務員年齡和性別分佈，政府指公務員為39歲或以下的比例近年有所上升，所佔比重由2008至09年度的33.2%上升至在2022至23年度的45.4%；女性公務員的總比例由34.2%上升至38.7%，而女性擔任首長級的比例均有上升趨勢，分別由約30.8%上升至約40.6%。

另外，截至今年6月30日政府合共聘用9468名全職合約僱員，較二零零六年六月三十日的歷史高峰減少約9000名，即約49%。在這些合約僱員中，約七成獲聘用的年期少於五年，月薪介乎8,000元至15,999元的有32%，介乎16,000元至29,999元的有42%，而在30,000元或以上的則有24%，