食環署今巡郵輪碼頭防木蝨　謝展寰：暖化或致寒帶爆蝨患

蝨患不容忽視，食物環境衞生署與衞生防護中心今(14日)到郵輪碼頭實地視察，就防治木蝨提供技術意見。衞生防護中心港口衞生科和機場管理局亦已實地視察機場，除提供防蝨的技術意見外，亦提醒航空公司留意飛機的環境衞生。

環境及生態局局長謝展寰今日在立法會表示，床蝨在本港一直稱之為木蝨，外國稱為bedbug，所以有中文繹譯又譯作床蝨，其實一直都是木蝨，學名為臭蟲。木蝨在熱帶和亞熱帶地方很常見，寒帶地方較少，有人推測或與暖化有關，故歐洲與南韓先後發現蝨患亦引起關注。他強調，本港業界在機場、鐵路、酒店及郵輪碼頭一直有恆常防治蟲害的措施，因應外國有木蝨為患的情況後，已加強和更頻密地進行清潔及消毒的工作。

謝續稱，政府跨部門防治蟲鼠督導委員會會和其他部門商討，並向其他持份者發放資訊，加強大家對如何預防蝨患輸入的認識及知道如何處理。政務司副司長昨日主持會議指導跨部門強化防止蝨患輸入。政府會繼續密切留意事態發展，加強與前線機構及業界的溝通，繼續提供技術支援。