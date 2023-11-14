名種貓淪繁殖工具　奸商用藥掩飾病情

東呼報道幼貓被遺棄後引起觀眾關注，《東呼即應》嘉賓主持陳淽菁繼續探討領養寵物話題，她提到不少觀眾認為，領養寵物者應該好像駕車一樣，扣足分數便要吊銷執照。東呼團隊去了多個動保團體的貓舍參觀，有義工指近年棄養情況愈來愈嚴重，而且救回來大部分流浪貓身負重病，又批評現時當局對於動物醫療費沒有監管，香港人飼養毛孩的觀念落後，而且棄養寵物的藉口多多。最後陳淽菁提及居於寺廟一個月大的狗B女「牛牛」早前被人虐打致傷，幸獲熱心義工營救，呼籲當局盡快緝兇。

《東呼》團隊跟進觀眾Tina誤將愛貓「大哥哥」，交託予沒有責任心的新主人令牠走失後，漁護署最新回覆指，已進入相關單位進行搜查，惟署方指派員到新主人單位外圍視察後，並沒有發現貓隻和飼養的相關設施，認為沒有證據顯示和走失貓隻事件有關便收隊。

事實上，不少貓義工朋友指出港人飼養毛孩的觀念，還是很落後，香港保障動物福祉的法例，也遠遠落後於時代。義工阿豪指，人們想買貓，想養動物是那一刻的想法，但之後買了回去後便很容易說想棄養，或者嫌麻煩；另一義工Catherine就稱，在領養方面，政府似乎沒怎麼關注領養動物這方面的政策，其實可以多加關注。

為了解本港近年棄養寵物的情況，團隊早前去了多個動保團體的貓舍參觀。一間位於荃灣的貓舍，就有義工透露，近年棄養情況愈來愈嚴重，而且救回來的流浪貓，大部分身負重病。其他貓隻如果情況穩定，貓舍也會為其尋找合適的主人。領養者需有安全的環境，以及充足的養貓知識，最好還有穩定的經濟收入，因為貓隻隨時會有病在身。

香港拯救貓狗協會創辦人Linda指，因為現時香港的動物醫療費是沒有監管的，所以如果沒有穩定收入，其實很難承擔這筆錢，因為每一個小動物，不一定是小病，有的小動物可能養了之後才發覺有遺傳病等。義工救了一批又一批流浪貓，但還是源源不絕。前線義工Amber指，如果主人不想負責，原因包括移民、貓隻有病等，甚至貓隻大了沒小時候那麼可愛，也成為成為遺棄的理由。

接收Amber貓隻的街貓宿舍，收養了約60隻貓，負責人Alan認為現時動物慘案不絕，反映政府在法例上沒有明確指引，對動物權益的關注也不足。本港也出現過不少案例，有無良商家為求利益，亂將貓隻配種繁殖再售賣，不「合格」的便即棄。「毛守救援」義工Kent指，近親繁殖會令貓的身體上有很多缺陷，賣不出的會丟到街上。其次是香港獸醫收費太貴，因為繁殖貓狗出來，主要也是因為要賺錢，帶去看醫生分分鐘比賣出貓隻還貴，當然不會看醫生了，那就會遺棄牠們了。他認為海關等需加強執法及罰則，遺棄方面更需要認真重視，加上《動物福利法》盡快出台，才可以幫到動物。