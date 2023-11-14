56歲婦服白及湯後屙嘔入院　衞生署揭與正回收藥材相關

一名56歲女子早前獲註冊中醫師處方包含「白及」的藥材湯，服用後出現頭暈、嘔吐、腹瀉及心跳緩慢等病徵，求醫並經治療後已出院，衞生署今日(14日)表示，上述女病人的尿液及一批未服用的藥材，經醫院管理局化驗顯示含有洋地黃苷。經調查後發現，涉及早前持牌中藥材批發商「錦興行有限公司」正展開回收的一批標示為「白及」藥材。

署方早前接獲醫管局呈報一宗懷疑洋地黃苷中毒個案後，隨即展開調查。個案顯示，一名56歲女病人於上月25日服用由註冊中醫師處方包含「白及」的藥材湯後，出現頭暈、嘔吐、腹瀉及心跳緩慢等病徵，她翌日到瑪嘉烈醫院求醫，接受治療後已於同月30日出院。其尿液及一批未服用的藥材經醫管局化驗顯示含有洋地黃苷。

根據源頭追查及情報，衞生署在錦興行進行調查並檢取相關藥材，經比對《中華人民共和國藥典》(2020年版)所訂明「白及」的性狀特徵後，鑑定該批藥材並非「白及」。署方今日接獲政府化驗所的化驗結果證實，該批標示為「白及」的藥材含有洋地黃苷。根據中藥文獻，白及不應包含被驗出的洋地黃苷。

錦興行於本月3日開始收回相關批次的藥材，衞生署一直密切監察收回行動，並得悉錦興行已從市面收回絕大部分的相關藥材。經署方進一步追查下，發現受影響的藥材已供應予兩間零售商，包括錦興行有限公司(零售)，地址為上環皇后大道西175號地下；以及錦隆藥行(零售)，地址為上環高陞街25至29號合隆大廈204室。