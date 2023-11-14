長者醫療券擴至大灣區　醫衞局會邀內地部委推薦

施政報告提出明年擴大長者醫療券於大灣區適用範圍，新增約5間醫療機構作試點。醫衞局今日（14日）表示，會邀請內地相關部委推薦合適醫療機構，衞生署另正進行市場調查，邀請本港醫療機構提供在其大灣區醫療機構的資料和運作情况。當局強調是次市場調查不涉任何篩選程序及與政府簽定協議。

醫衞局表示，市場調查對象為現時參與醫療券計劃、熟悉使用守則及申領交易程序的本港醫療機構，且須在大灣區設有或營運至少一所具規模、有為長者提供綜合及基層醫療服務或牙科門診服務的醫療機構，而該機構負責人、總監或高層管理人員中，須至少有一名本港註冊醫生或牙醫。

當局指，試點計劃應配合特區政府推動基層醫療的政策目的，支援長者的醫療需要，協助提升長者對預防疾病和自我管理健康的意識。政府會考慮所有相關因素，包括大灣區醫療機構的地點、是否具備良好質素認證及管理和營運經驗、了解長者醫療券的運作，以及能否提供及應付一定數量的門診醫療護理服務，包括預防性護理服務，以及治療性和康復性服務，作為選定參與試點計劃機構的標準。