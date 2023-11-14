康文署調節SmartPLAY系統　可容納20000用戶輪候

「SmartPLAY康體通」系統自上周四（9日）啟用以來一直甩漏不斷，康樂及文化事務署今日（14日）表示，系統經過數日調節設定，已可讓數千名市民同時進行訂場，較以前增加了數倍，亦在進入訂場版面前，新增網上輪候版面，可容納20,000名用戶排隊等候登入。

署方指，在今早半小時內已完成約3,000項訂場，及後用戶亦已可直接登入訂場版面，不用排隊，署方會繼續密切監察系統運作情況，以及作出合適跟進，以確保用戶能更順利預訂康體場地。

署方表示，自系統推出以後，不論經抽籤或以「先到先得」方式預訂草地足球場，必須填報另外4名用場人士的SmartPLAY用戶編號作為團隊成員，租用人亦必須與其中3人一同簽場及使用設施，目的為遏止「炒場」；而尋找用戶功能，是為方便用戶搜尋其團隊成員，使訂場流程更便捷。署方昨晚得悉用戶關注，已立即要求承辦商修改程式，以「用戶帳號或別名」尋找用戶並加入為團隊成員的功能，已在SmartPLAY智能自助服務站和網頁取消。手機應用程式的相關功能，亦會在應用程式商店完成審批後取消，不會再顯示非「朋友列表」內用戶的中、英文全名。署方昨晚亦已就事件通報個人資料私隱專員公署。

署方又表示，承辦商今日亦開始修改程式，用戶在填報另外4名用場人士資料用作預訂草地足球場時，只可填報對方已接受邀請加入「朋友列表」內的用戶，在成功訂場後，團隊成員亦會收到通知，以保障用戶安全。