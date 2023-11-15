習近平抵美國三藩市　香港時間周四凌晨與拜登會晤

中美元首會晤周三（15日）在美國加州三藩市舉行，中國國家主席習近平周二（14日）晚上乘坐專機離開北京赴美，於當地周二下午2時半左右（本港時間周三清晨6時半左右）抵達三藩市。習近平步出專機，向在場人士揮手致意，並與到機場迎接的美國財長耶倫、美國駐華大使伯恩斯等人握手寒暄，之後登上專車離開。根據白宮公開的行程，拜登與習近平將於當地時間周三早上10時45分（香港時間周四凌晨2時45分）開始會面，拜登同日下午4時15分（香港時間周四早上8時15分）見記者。

在習近平入住的酒店對面，有華人團體手持大型國旗及歡迎標語，歡迎習近平到訪。美國媒體報道，中美元首會晤將在三藩市以南的費羅麗莊園舉行，雙方將就一系列雙邊和全球議題進行約4小時的深入對話。報道指，習拜會預計包括工作午餐、共同在莊園散步，以及一場較小型會談，只有白宮國家安全顧問沙利文和美國國務卿布林肯等官員出席，其他高級官員將就不同的特別議題舉行單獨會晤。

雙方預計談論多項議題，包括台灣、南海、俄烏戰爭，以及以巴問題等。白宮安全顧問沙利文早前透露，拜登預計會傳達恢復美中軍事聯繫的重要性，以免發生錯誤、誤判或誤傳。中方可能會邀請美國國防部長等官員訪華，而中方也會有軍事高層赴美。

周三稍後，習近平預計將出席有美國商界代表和文化領袖參加的兩場招待會。根據一位不願具名的應邀代表，美國一位內閣成員將在招待會上對習近平作介紹，然後習近平將向美國及中國人民發表演說。