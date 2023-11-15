7款行李喼經長距離拖行後甩轆　6款手挽多次搖晃後鬆脫

消費者委員會早前於市面搜羅15款中型硬身拉鏈式行李喼，進行 10 項測試後全部樣本均耗損或損壞，其中 7 款樣本經長距離拖行後，分別出現車輪脫落、喼身破裂、拉桿或拉桿手柄折斷、鬆脫等情況；6 款樣本的手挽及拉桿經逾千次的上下搖晃後出現拉桿、手挽／拉桿固定件斷裂、鬆脫或喼身破裂；而絕大部分樣本均未能防水。

另外消委會發現，Delsey Paris行李喼的手挽有部分物料檢出的塑化劑含量超出歐盟 REACH 法規訂立的上限 45 倍，歐美研究結果顯示 DEHP 會妨礙兒童正常發育，亦可能損害男性生殖系統，而孕婦在懷孕期間若接觸到 DEHP，有機會影響胎兒發育。而Hallmark Design Collection行李喼拉桿手柄檢出的個別多環芳香烴（PAHs）含量較高，而且屬可能對人體致癌的物質，未能符合德國自願性安全標籤計劃（GS Mark）的限值要求。

消委會指出一般情況下，用者未必會因為透過皮膚接觸含有塑化劑或 PAHs 的手挽或拉桿手柄而大量攝入化學物質，但若果用者手部有濕疹、或手部皮膚有傷口，相關風險便有可能增加。化學物質亦可能於雙手接觸後再觸及口部或食物而經口腔攝取，因此用者應於使用行李喼後盡快用溫和肥皂或洗手液清潔雙手。該會又指行李喼動輒過千元，甚至是7,000、8,000元，建議消費者選購前宜細心比較其耐用程度及售後保用服務，售價較高的產品壽命並非必然較長。

「Delsey Paris」的品牌商表示，已立刻將同款的21吋型號送檢，發現其未有檢出含量塑化劑。「Hallmark Design Collection代理商則指，測試結果屬個別情況。並指非常關注其產品的質量，在生產程中遵從生產當地的法規要求，並會定期抽查批次作國際標準測試以確保產品的品質。