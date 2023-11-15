今年首10個月接獲1537宗機票預訂投訴　消委會指按年增810宗

聖誕及新年假期將至，眾多市民購入平機票出遊。不過消委會今日(15日)指今年首10個月接獲1,537宗有關機票預訂的投訴，較去年同期的727宗大幅增加逾倍，達810宗，當中涉及對條款內容及細則持不同理解、航班被延遲後不獲賠償、退款安排延誤等問題。該會提醒消費者在訂購機票時，要小心分辨不同級別機票的限制和條款，並留意航班更改政策，以保障自身的消費權益。

有投訴人在A航空公司網站購買兩張由香港往東京的來回機票。投訴人由於擔心丈夫或因工作關係未能如期出發，因此特意購買「靈活套票」以享有3次免費更改航班的彈性服務。不過，當投訴人申請改期時卻被要求額外繳付920港元。航空公司向消委會解釋，「3次免費更改航班」只限於豁免改期費，而網上資訊亦有列明最終費用將包括潛在機票差價及稅項等項目，而投訴人亦升級坐位，因此拒絕退款。

另有投訴人在B航空公司購入由香港經溫哥華再飛往多倫多的機票。其後發現公司無故取消了其原有機位，並擅自為投訴人更改至一日後的另一航班，亦未有提供任何合理回覆，只游說他額外繳付5,000港元以保留原有機位。投訴人批評航空公司安排失當，嚴重延誤亦令他未能如期覆診要求B航空公司賠償一晚住宿費用和免費升級至商務客位。不過航空公司拒絕有關要求。投訴人其後翻查公司條款後得知，如航班延遲9小時或以上，乘客理應可獲1,000加元賠償。B航空公司最終經消委會介入後才願意作出補償。

亦有市民透過旅行社購買機票，其後航班被取消，惟旅行社一直以以航空公司拒絕退款為由而拖延退款。直至逾3個月後經旅遊業監管局跟進後才獲退款。