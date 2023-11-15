海外婚紗攝影條件嚴苛　取消婚約不獲退款　超時1句鐘收多$5000

拍攝婚紗照，是不少準新人夢寐以求的人生大事，不少人更貪「靚人靚景」到海外拍攝。消費者委員會收集了 14間公司的海外婚紗攝影服務資料，涵蓋4個熱門拍攝地區合共69個套餐，發現不同公司的收費差異頗大，當中南韓套餐收費相差達3倍。逾9成公司表明即使取消婚約或患病都不能退款，超時一句鐘最多加5,000港元附加費，改期最多需多付13,000港元行政費。消委會呼籲業界主動向消費者詳細講解收費詳情及合約條文，減少因溝通欠妥善所產生的爭拗。

消委會先後向27間有提供海外婚紗攝影服務的公司致函及發送問卷，查詢服務詳情及收費，惟只有11間公司在限期前回應。在調查的過程中共有20間拒絕提供資料，反映業界的資訊透明度有待改善。消委會從中隨機抽選了3間，由職員以顧客身份作電話查詢。是次調查涵蓋14間公司提供的4個海外婚紗攝影地點，合共69個攝影套餐資料，包括日本、南韓、捷克布拉格及澳門。套餐收費相差逾 4倍，由10,980港元(澳門)至58,999港元(南韓)不等。若以同一地點比較，南韓套餐的收費差異最大，介乎14,499港元 至58,999港元，相差3倍，均由同一間公司提供。

消費者支付訂金後，其後因不同理由需更改原定的拍攝日期，甚或未能如期成行，各公司均有不同條款限制。有4間公司表示，不能更改日子、任何時間改期都要繳付行政費，或只能在不可控制情況下才考慮能否改期。1 間公司稱可以免費改期1次，餘下9間則可在拍攝前60天至240天內免費改期，限期過後便需支付2,000港元 至13,000港元的行政費，或套餐收費的10%甚或全數費用，當中6間公司收取的行政費愈近拍攝期會愈高。

即使消費者因患病或取消婚約等個人理由要求取消行程，13間公司表明不能退款，只可選擇延期、轉換拍攝地點或使用其他服務。餘下1間則表示，因取消婚約而要求取消服務將被視為放棄拍攝及訂金，只會酌情處理因嚴重疾病而取消服務。即使是非消費者所能控制的原因而要取消行程，例如因公司原定拍攝檔期未能配合或顧客參加人數不足等，有3間公司表示不設退款，消費者可轉用其他服務或改往其他地區拍攝，只有4間公司稱可全數退款。

至於因天災、疫症、黑色旅遊警示等情況而無法前往目的地拍攝，全部 14間均表示只可延期拍攝，當中4間不設期限，8 間稱可延至落單日起計2至3年內、或原定日期的6個月至2年內拍攝，其中1間同時表示若爆發全球性疫情，消費者可選擇退款，但須扣除總收費 30%作行政費用。

若拍攝超時，有9間公司會按超出的拍攝時間額外收費。若以全組拍攝團隊計算，每小時附加費由1,000港元 至5,000港元 不等。以其中8間提供布拉格套餐的公司為例，若純超時拍攝1小時，消費者便需多付3%至18%費用，增至最多43,888港元。