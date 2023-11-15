6成花生醬樣本檢出可致癌黃曲霉毒素　2款超歐盟上限

花生醬為麵包及多士的最佳拍檔，消委會近日測試了20款坊間較普遍花生醬樣本，結果在6成樣本中檢出可損害肝臟功能甚至致癌的黃曲霉毒素，其中2款的黃曲霉毒素B1含量更超出歐盟標準上限。另外，測試結果9成半樣本均屬於「高脂」食物，長期過量攝入會導致肥胖，並增加患上心血管病的風險，消費者宜留意食用分量，少食多滋味。

消委會搜集了10款粗粒和10款幼滑花生醬共20款進行測試。樣本每100克售價由3.9港元至21.3港元不等，相差接近4倍半。是次測試項目包括黃曲霉毒素（B1、B2、G1及G2四類）、重金屬鎘、塑化劑、防腐劑、致病菌沙門氏菌含量。另外亦測試了產品中的總脂肪、飽和脂肪酸、反式脂肪酸與不飽和脂肪酸、糖與鈉含量，同時檢視了產品包裝上的營養標籤資料與測試結果是否相符。在總評分方面，3款樣本獲得最高的4.5分，售價介乎每100克9.5港元至19.7港元，而總評分最低的1款只獲得2分，每100克售價達20.3港元，顯示售價與產品質素沒有直接關係。

是次測試中，有12款樣本檢出黃曲霉毒素，檢出的總和介乎每公斤0.23微克至4.94微克，全部均沒有超出香港《2021年食物內有害物質（修訂）規例》中訂定的要求，即每公斤食物不可含多於10微克黃曲霉毒素。不過，以每公斤計算，其中2款樣本以每公斤計算，其中优味(樣本9)及新竹福源(樣本10)的黃曲霉毒素B1的檢出量，分別為4.27微克和2.01微克，超出歐盟訂定的上限(2.0微克)，而當中1款的黃曲霉毒素總含量(4.94微克)，同樣超出歐盟上限(4.0微克)。

攝入黃曲霉毒素可引致動物及人類產生急性及慢性中毒，並可導致急性肝臟受損、肝硬化、癌症甚至死亡。黃曲霉毒素本身不易在一般烹調過程中被分解，當中黃曲霉毒素B1被列為令人類患癌的物質(第1組)。

根據食物安全中心的資料，每100克食物含超過20克總脂肪即屬於「高脂」。今次測試中，19款樣本均屬「高脂」，總脂肪含量介乎37.9克至52.8克。至於不屬「高脂」的1款樣本，總脂肪含量為12.9克。

所有樣本的平均飽和脂肪酸含量為每100克含8.92克，含量最高的樣本達13.62克。成年人食用1份該樣本(32克)便會攝入約4.4克飽和脂肪酸，達到世衞建議的每日攝取上限(22.2克)約2成。另外，有一半樣本檢出反式脂肪酸，含量介乎每100克0.11克至0.19克。若以含量最高的樣本計算，成年人食用1份（30克）便會攝入約0.057克反式脂肪酸，佔世衞建議每日成人攝取上限(2.2克)約2.6%。

在本港出售的預先包裝食品均需按規定標示相關營養資料，但部分樣本的營養標籤標示值與實際測試結果有頗大差異。其中4款樣本檢出的飽和脂肪酸含量與標示值的差距由23.9%至94.6%，高於規管容忍限值（≤標示值的120%）。另外，各有3款樣本的鈉與糖含量與標示值的差距均高於20%，糖含量與標示值的差距為26%至74.2%，鈉含量與標示值的差距更由42.2%至551%。1款樣本則沒有標示反式脂肪酸及糖含量，另外1款產品則附有2個成分表及2個重量標示，容易令消費者混淆。消委會已將相關的樣本資料轉交食安中心跟進。