海外婚攝投訴不斷　準新娘不滿原定攝影師離職擬追討損失

今年1至10月接獲15宗有關海外婚紗攝影的投訴，去年同期就有20宗。當中，有市民投訴有公司在提供相簿時與推銷時不符，額外增加的相片若要加入相簿每張收費180港元，甚至連相簿的樣式亦有誤導之嫌，經消委會介入後，公司與客人私下達成協議。有投訴人不滿婚攝公司的攝影師離職而無法履行她的要求，認為公司有違承諾，其後更會考應循法律途徑追討損失。

陳小姐於婚紗展中被A公司推銷其海外婚紗攝影套餐，表示套餐包括1本內含30張已執相片的大相薄，陳要求將相薄內相片增加至50張被拒後離開，其後又收到A公司致電表示可以將相片增加至50張。陳其後購買一個16,888港元的布拉格攝影套餐，在完成拍攝後，當她前往A公司揀相時，A公司表示額外的20張相片只包括執相，如要放入相簿須每張加收180港元，合共3,600港元。

雖然合約只寫上包括50張已執相片，不過陳指，當初洽談時有說明套養包括50張已執相片及會放進相簿內。另陳表示，該套餐同時包括1本內含20張已執相片的細相簿，而A公司向她推銷時拿着「韓絨相簿」，但在拍攝後卻表示套餐只包括普通相簿，如要「韓絨相簿」須加收800港元。陳即時向A公司表示不滿，但該公司只表示可提供折扣優惠及以半價讓她轉換「韓絨相薄」，陳認為A公司的銷售手法極有問題，遂向消委會投訴。消委會接獲投訴後多番與A公司交涉，但A公司均沒有正面回應，其後陳向表示已私下與A公司達成協議。

另一個案涉及攝影師事宜，彭小姐於2019年8月花了33,800港元，向B公司購買一個土耳其的婚紗攝影套餐，出發日為2020年5月。其後因疫情關係，拍攝日期延遲至今年5月底出發。彭小姐在5月中突然收到B公司通知，表示隨隊的攝影師已經離職，但會安排另一位攝影師提供服務。

彭指在購買服務後曾多次與離職的攝影師溝通，該攝影師清楚知道她要求的攝影風格，認為新接手的攝影師末必了解她的要求，其後B公司表示可以安排她與新攝影師對話，但新攝影師正身處歐洲，只能安排視像對話。彭不滿意B公司的安排，並表示她在購買服務時，合約上清楚訂明會由該已離職的攝影師提供服務、認為B公司有違承諾，遂到消委會投訴。

消委會在接獲個案後聯絡B公司，該公司表示由於在限期前沒有收到彭的回應，已取消她原定拍攝日期的安排，並會將合約的有效日期延遲至2024年，並容許她將拍攝服務轉讓給朋友或家人。消委會向彭轉達B公司建議的解決方案，彭表示會考應循法律途徑追討損失。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，若合約上訂明攝影師身份，或「講到好實」，安排便會成為合約一部分，攝影師變動可能令合約不再生效，如何處理視乎公司如何與客人互動，例如證明新攝影師較原定的好等，說服消費者不取消交易。