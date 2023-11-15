1款行李篋手挽塑化劑超標45倍　消委會促港立法規管

Delsey Paris行李篋(右1)的手挽檢出的塑化劑含量超出歐盟REACH法規訂立的上限45倍。(黃仲民攝)

消委會測試15款中型硬身行李篋，除發現過半樣本長距離拖行便損壞外，另發現1款手挽塑化劑超標45倍，恐損生殖健康，提防兒童舔到或接觸！

消委會檢測15個篋後發現，Delsey Paris行李篋的手挽有部分物料檢出的塑化劑含量超出歐盟REACH法規訂立的上限45倍。歐美研究結果顯示DEHP會妨礙兒童正常發育，亦可能損害男性生殖系統，而孕婦在懷孕期間若接觸到DEHP，有機會影響胎兒發育。

而Hallmark Design Collection行李篋拉桿手柄檢出的個別多環芳香烴（PAHs）含量較高，而且屬可能對人體致癌的物質，未能符合德國自願性安全標籤計劃（GS Mark）的限值要求。

消委會指出一般情況下，用者未必會因為透過皮膚接觸含有塑化劑或PAHs的手挽或拉桿手柄而大量攝入化學物質，但若果用者手部有濕疹、或手部皮膚有傷口，相關風險便有可能增加。化學物質亦可能於雙手接觸後再觸及口部或食物而經口腔攝取，因此用者應於使用行李篋後盡快用溫和肥皂或洗手液清潔雙手。

該會指出本港，現時未有就一般消費品（包括行李篋）的塑化劑及PAHs含量設定上限，建議相關部門，參考歐洲有關規例，檢視是否需要加強對行李篋用品塑化劑及 PAHs 含量的規管。海關則指塑化劑超標的行李篋已下架，沒再出售。

「Delsey Paris」的品牌商表示，已立刻將同款的21吋型號送檢，發現其未有檢出含量塑化劑。「Hallmark Design Collection代理商則指，測試結果屬個別情況。並指非常關注其產品的質量，在生產程中遵從生產當地的法規要求，並會定期抽查批次作國際標準測試以確保產品的品質。