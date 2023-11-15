4項虛假文書罪成　政府工程顧問公司前首席工程師判囚兩年

廉政公署調查貪污時揭發一名政府工程顧問公司前首席工程師，就3個防治山泥傾瀉項目，串謀使用數份虛假獨立審核證書及一份虛假生態評估報告，以詐騙3個政府部門。該前首席工程師早前被落案起訴，經審訊後於區院被裁定4項串謀使用虛假文書罪名成立。法官葉佐文今（15日）判處被告監禁兩年。法官指被告是具豐富經驗的工程師，對大眾安全及保護生態有重大責任，被告卻指示下屬製作虛假報告欺騙政府，如非有證人舉報，官方根本無從得知事件。法官指被告沒有悔意，最終決定判監。

被告黃嘉進(48歲)為嘉科工程顧問有限公司前首席工程師，他早前被裁定4項串謀使用虛假文書罪。辯方求情指被告育有1名4歲女兒，並需照顧體弱多病父母，現時已失去工作及工程師的專業資格。法官則指被告唯一減刑因素是案件檢控有延誤，故給予減刑3個月至監禁兩年。

案情指，嘉科自2010年起，獲土木工程拓展署及路政署委聘為3個長遠防治山泥傾瀉項目擔任顧問。嘉科須就上述項目的鞏固及風險緩減工程設計，向該兩個政府部門提交附有獨立審核證書的報告，以及亦須就其中一個項目，向漁農自然護理署提交一份生態評估報告。2015年3月至2017年8月期間，被告主要負責處理上述項目的日常執行及管理工作，包括向有關部門提交報告。但被告與3名下屬，串謀使用8張看來是由一名獨立審核工程師簽署的虛假獨立審核證書，誘使土木工程拓展署及路政署職員接受它們為真文書；以及再與上述其中一名下屬，串謀使用1份看來是由一間生態顧問公司發出的虛假生態評估報告，誘使漁護署職員接受它為真文書。

廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現上述獨立審核工程師及生態顧問公司從未簽署或發出上述文件。調查又發現，相關政府部門在揭發事件後已重新檢視涉案的防治山泥傾瀉項目，未有發現涉及安全問題。

案件編號：DCCC 763/2021