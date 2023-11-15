職安健修例後工業意外頻生　議員轟政府巡查策略不濟

政府於今年4月修訂法例，提高職安健罪行的罰則，但近月致命工業意外仍接二連三發生。有議員今日（15日）在立法會提出頭質詢，批評政府巡查工地策略有問題，指雖然政府稱會檢討巡查策略，但不顧安全情況沒有改變，只有「愈嚟愈嚴重」，問到當局會否修例以釐清工地業主和各持份者的責任，以加強業主對工地安全責任的承擔。政府回應拒絕進一步修例，指職安健條例已清楚說明各持份者的法律責任，又稱政府會在未來一年檢討建築物條例，並提出修訂建議，內容包括簡化程序。

議員何敬康指工地各持份者的管理文化薄弱，未能履行好維護工地安全的責任，問到當局會否修例以釐清工地業主和各持份者的責任，以加強業主對工地安全責任的承擔，從而提升工地日常運作的整體監察水平又指在現行機制下，政府需等候檢控結果才可對涉及刑事檢控的承建商作紀律處分，建議政府調整做法，例如同步進行檢控和啟動研究紀律處分程序，以提升處理個案效率和減少承建商逃避刑責的機會。

勞工及福利局局長孫玉菡拒絕進一步修例，指職安健條例已清楚說明各持份者的法律責任，又指提高罰則只是改善職安健策，並非「終點而是起點」，重申會適時制定和調整巡查執法，政府亦會加強宣傳工作，又提到現時註冊承建商涉及致命事故，雖然未被定罪，但註冊續期申請會需要進行會面和率審，透露為加強建築安全，政府會在未來一年檢討建築物條例，並提出修訂建議，內容包括簡化轉介紀律委員會的程序，提高罰則和停牌的期限。

議員周小松指9月份至今已有6名建築業人士因工業意外失去性命，雖然政府指會適時檢討巡查策略，但情況沒有改變，只有「愈嚟愈嚴重」，稱每次勞工督察進場已有人用對講機通風報信，所有違反職安健的人「一分鐘落晒嚟」，批評政府巡查策略有問題，問到政府會否與其他部門合作作高調巡查，向業界發出重視工業安全問題。

孫重申確保工業安全時刻要注意，亦非單方面，強調建築工人需要明白「條命係自已嘅」，又指勞工處定期巡查，以及到高風險的地方巡查。

另一議員田北辰指房委會稱有智慧工地安全系統形容效果好好，問到政府能否強制私人市場使用智慧工地安全系統，以減少意外。孫指香港不同地盤都有特別的地勢，難以所有科技劃一應用，哪一項科技可以應用要視乎承建商自行決定。田北辰不滿當局的回應，會後直言「自己用嘅嘢天下無敵，但要強制所有人用又驚美中不足」，質疑「即係點」。