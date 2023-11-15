港珠澳大橋香港口岸巴士起火　清潔工認縱火還押待11.29判刑

港珠澳大橋香港口岸人工島上1輛停泊在巴士總站的雙層城巴，於去年7月其車頭突然起火，消防員接報到場射水灌救，迅速將火救熄，事件中無人受傷。在翻查閉路電視紀錄後，發現1名外判清潔工曾登上該輛巴士的司機位，巴士其後則着火，片段顯示該清潔工亦曾登上另外兩輛巴士的司機位。該清潔工最終被捕，今（15日）於區院承認兩項干預汽車及一項縱火罪。法官決定先提取被告的背景、精神科及心理學家報告，並還押至11月29日判刑。

報稱任清潔工的被告鍾偉良（31歲），被控於2022年7月7日，在港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處的巴士總站，無合理辯解而干擾兩輛城巴及用火損毀另一輛城巴。據控方透露，被告過往有9次定罪紀錄，均與汽車相關。辯方指被告的最大求情因素是即時認罪。

案情指，案發當日早上約7時，保安員發現其中一輛城巴着火。他翻查閉路電視紀錄發現，被告曾登上該輛巴士，他其後下車，不久後巴士車頭便着火。職員懷疑被告是其中一名外判清潔工，最終在休息室找到他，及後報案將他拘捕。在警誡下他稱：「我因為貪玩，所以上咗㗎城巴，用火機燒軚盤右邊嚿膠」，經調查後發現被告確為外判清潔工，當日在該區域負責清潔。在進一步翻查閉路電視紀錄後，發現被告亦曾登上另一輛城巴，坐在司機位上吸煙；被告另外亦承認又曾登上另外一輛城巴，坐在司機位上吸煙及聽歌。

案件編號 : DCCC 1052/2022