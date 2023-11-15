中港電子支付未互通　議員批八達通技術落伍

外界批評香港電子支付落後。議員葉劉淑儀今日（15日）在立法會質詢政府如何促進電子支付平台的發展，尤其是不同平台的互聯互通，特別是公共運輸系統的應用。又認為八達通技術落伍、儲值上限只得3,000港元，令使用範圍過度集中於本地，不利較大額零售交易。當局回應指多個電子支付營運商已提供跨境支付服務，以滿足內地與香港日常消費需要；政府又擬引入車隊制度，鼓勵的士業界使用電子支付。

葉劉淑儀指雖然八達通是本港滲透率最高的支付平台，然而目前仍不能在內地跨境使用，而內地的交通卡亦無法在香港使用。八達通在今年第2季雖加入內地一卡通網絡，但形容只是八達通同交通卡用橡筋綁定。她指八達通是沿用落後的日本索尼技術，未能納入國際標準體系，亦跟內地採用、世界主流的非對稱加密算法脫節。

財經事務及庫務局局長許正宇回應指香港的電子支付生態成熟，普及率達9成以上。根據兩個內地遊客最常用的支付平台所提供的數字，平均每個營運商逾15萬個零售商戶設立香港及內地版的電子錢包，數字是5年前的6倍。政府又鼓勵各個交通營辦商，引入電子支付系統以方便市民或遊客出行。為進一步便利遊客，施政報告已提出明年第3季或之前，內地遊客常用的政府服務，可以支援電子錢包支付，包括康體、入境及醫療。

許正宇續稱，中國人民銀行已就數字人民幣的跨境支付，在香港進行第2階段技術測試，引入更多本地銀行及透過轉數快，為數字人民幣錢包增值，又強調數字人民幣可以為跨境零售消費提供另一便㨗、安全的選擇，可惠及內地遊客及北上港人。而八達通同中國銀行深圳市分行合作，於羅湖區設置自助發卡機，供港人購置數字人民幣硬錢包，同時港人可利用個人戶口為錢包增值；如獲監管機構批准，而技術上又準備就緒的話，八達通可推展下一步計劃，讓訪港遊客以流動應用程式，在香港以數字人民幣為八達通卡增值。

至於手機版八達通的非接觸式技術，他強調符合國際標準化組織體系的專項技術，而八達通的儲值限額上限3,000港元，因毋須核實用戶身份的關係，八達通公司須遵守有關監管要求，在洗錢風險管控及用戶便利之間取得平衡。但若果是經核實客戶，八達通公司可決定提升儲值限額。

運輸及物流局副局長廖振新指目前雖有部分的士設置電子支付，但早前檢視整體的士營運及管理狀況後，當局擬引入車隊制度，集合的士組成車隊，繼而向運輸署申請的士車隊牌照，當局會藉此要求車隊引入電子支付，為業界作出帶頭作用，讓乘客繳付車資時有更多選擇。