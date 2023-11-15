截至10月接獲近千非華裔非法入境者　免遣反聲請來年燒14億

近期非法入境者數字激增，而非華裔的非法入境者偷渡來港後，一般會提出免遣返聲請在港逗留，而免遣返聲請人引起的治安問題困擾香港多年。議員葛珮帆就此提出口頭質詢，當局指今年1月至10月一共接獲968名非華裔非法入境者，當中大約75%是近3個月來港。

直至今年10月，在免遣返聲請不獲確立者中，有約14,700申請人基於不同理由仍在港逗留，當中超過一半等待法庭審理，另外有2,670人等待國家通知返回原居地的資格。

當局又指來年涉及該等聲請人的公帑開支是大約14億港元，估計會少於估算。至於今年涉及聲請人的罪案宗數及罪行，以及當中有17宗罪案涉及三合會。而入境處在今年1月至10月進行11081次巡查，拘捕510名非法勞工。

葛珮帆認為對香港人非常不人道，使用大量公帑，而他們用盡方法留港，希望拖得就拖，市民忍無可忍，詢問當局是否要繼續容忍他們不斷進行司法覆核，有否其他方法解決問題。當局指尊重終審庭裁決，有責任進行審核程序，而單是確認身份以及原居地就花費很多時間，會盡量處理，包括更新遣送政策也會加快程序。

議員陳穎欣則指政府削減其他開支，但假難民的開支則沒有減少，多年來花費百億港元，而近期人數更不跌反升，他們每個月更獲得與長者津貼相約的津貼，詢問當局會否從削減誘因着手。當局則回應指1,200港元的津貼是非常低的，並非誘因，認為要打擊的是非法打黑工的情況，並提高僱主的刑罰等，重申不存在特赦。

另外，議員陳健波關注假難民犯案後棄保潛逃，當局指會做風險評估，若認為有風險，會送至羈留設施。議員陳勇問當局未來一年會否有修例優化措施推出，當局指會適時檢討，會加強源頭打擊等。另一議員馬逢國則留意到有組織者利用當局給予津貼謀取利益，詢問當局會否採取更嚴厲措施打擊此類組織者，當局則指免遣返申請者可能通過組織者來港，但現時未有證據顯示有組織地打工或者利用津貼等。