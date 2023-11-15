康文署稱SmartPLAY運作暢順　讀者投訴錢已扣卻無法簽場嘆無奈

康文署最新推出的SmartPLAY康體通系統，連日來投訴不斷並被指問題多多。康文署署長劉明光今日(15日)出席一個電台節目時指，推出首兩日有大量用戶登入，導致系統短暫未能負荷減慢運作，經處理後現時每天可完成過萬宗交易，較舊系統只容納大約1,000人的情況增加數倍。署方在新系統加入網上輪候版面，同時容納幾萬名用戶排隊等候登入，一般大約輪候「幾個字時間」就可以進入訂場頁面，整體運作暢順理想。不過，東網卻收到市民反映訂場後已成功付款，但系統未有確認訊息，落得既不能退錢又無法使用球場的兩難局面，更反映查詢熱線形同虛設，更離奇跳至普通話廣播有如詐騙電話。

「依家錢又唔知點退，場又拎唔到，都唔知約唔約班波友好！」康文署署長劉明光親自回應稱系統運作暢順和理想，不過，東網卻收到市民王先生投訴，於本周一(13日)成功透過SmartPLAY預訂本周日(19日)觀塘彩榮路體館的室內籃球場，訂場時間由早上8時至10時，他滿心歡喜並透過轉數快成功過數296港元，以為可以約波友在室內冷氣場館同場較勁，豈料他遲遲未收到系統的確認訊息。

為落實他的預訂，他立時致電SmartPLAY熱線查詢，豈料該熱線只是系統廣播並只可留言，他多致電並4度留言後，皆沒有收到任何職員回覆，更發現該系統廣播原先為廣東話，其後會突然變了普通話，他形容該系統不但無用，更有點像詐騙電話，令他氣結。

由於以往用舊系統都成功多次搶到籃球場，而他亦與波友習慣每周一約，轉用新系統後他亦曾成功預訂一次，今次出現成功過數但沒有收到確認資料令他不解，他致電相關體育館了解，對方只稱周日早上8至10的時段為「On Hold」，並無顯示訂場者資料，故即使當日他親身到場並展示已付款的資料，職員也不會讓他簽場，「即係個場Hold咗，我錢又畀咗，但只可以睇住個場嘥冷氣！」東網正就事件向康文署查詢。