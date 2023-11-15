重陽假港珠澳橋近萬私家車出入　香港口岸清關需時最長35分鐘

有司機指，早前假期曾在港珠澳大橋塞車超過3小時才能返港。

自從港車北上計劃實施以來，港珠澳大橋逢周未假期經常出現擠塞，甚至有議員反映，有司機早前假期曾塞車超過3小時才可返港。保安局今（15日）回覆議員透露，重陽假期即10月21至23日期間，大橋日均私家車出入境達9,490車次，高峰時段內一般車輛在本港口岸完成清關手續需時約35分鐘。

同期內，大橋口岸日均出入境人次達109,416。當局指，98%香港居民能在15分鐘內辦妥出入境手續，包括利用旅檢大樓或車輛檢查亭過關；95%訪港旅客亦能在30分鐘內辦妥相同手續。

對於議員質詢，大橋曾試過數十個旅行團、約千人於同一時段過關而出現擠塞，而大橋私家車出入境檢查亭並無適當分流香港居民及訪港旅客，導致過關時間增加。當局表示，針對旅行團於長假期或繁忙時段可能造成擠塞，相關部門已彈性調配人手，加開檢查櫃枱及車輛檢查通道，以疏導人流；適時增派保安人員協助維持秩序，並與內地部門保持緊密聯繫，確保過關人流暢順。

當局又指，大橋口岸車輛檢查亭設有清晰的電子標示，指至車輛分流至相關車道排隊輪候辦理過關手續。入境處會靈活調配口岸的私家車輛檢查通道，以便香港居民及訪客辦理手續。管制員人員會密切監察車輛的流量，按現場實際情況作出調整。