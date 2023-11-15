安居樂計劃輪候長者逾400　規劃中3個項目未來年分期落成

香港房屋協會於1999年推出長者安居樂住屋計劃，開創終身租住模式，為長者提供住屋、康樂及醫療護理集於一身的一站式長者友善居所。有議員今（15日）質詢正在規劃的項目的詳情，以及會否考慮把提供一站式長者友善居所納入長者房屋政策，房屋局局長何永賢指放正在規劃的3個項目分別預計在2024、2033和2025年落成，對於低收入家庭長者，房委會會提供租住房屋，但沒有單獨為長者而設的項目。

議員林筱魯提出口頭質詢，指該計劃下正在規劃的3個項目，即粉嶺百和路項目、觀塘花園大廈重建項目及明華大廈重建項目的詳情，包括推出日期、提供單位數目，以及租住權費；會否考慮計劃經驗，將提供一站式長者友善居所納入長者房屋政策。

何永賢指目前2個試驗項目在去年入住率接近9成半，位於紅磡的第3個項目於2023年中入伙，單位以長期租約形式，長者在一筆過繳付租住權費之後，無需再繳付租金，入住期間只需要每個月繳付服務費和管理費，或因應個人需要和喜好自費享用服務，而計劃採取單一輪候冊編配安排，申請人無需重複遞交申請，沒有申請限期，截止到2023年10月底，輪候冊上大概有400個申請人。

她指房協正規劃另外3個長者安居樂服務，其中位於粉嶺白和路項目預計在2024年落成，提供大概260個單位，觀塘花園大廈第2期重建計劃和筲箕灣也有項目，預計分別在2033年和2035年落成，提供大約200個和600個單位，對象為中產長者。同時，針對中低收入長者，房委會會提供可以負擔的租住房屋，模式鼓勵長幼共融、居家安老，因此沒有單獨為長者而設的項目，而是透過住屋安排、建築設計等，推行不同措施照顧長者需要。

議員梁文廣指公屋長者戶佔住戶總數24%，人口老化情況嚴重；議員管浩鳴也指房協興建計劃房屋的速度未必追得上人口老化速度，詢問當局會否讓非政府機構經營。何回覆指房協會考慮其他機會，但目前輪候冊逾400，未來會隨着社會趨勢籌劃。

圖說

何永賢表示目前安居樂2個項目的入住率接近9成半。