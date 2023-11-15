高才通計劃批出4.3萬宗申請　其中年薪達250萬佔9700宗

本地勞動力長期不足，勞工及福利局今（15日）回覆議員指，截至上月底，政府各項輸入人才計劃共收到超過18萬宗申請，其中超過11萬宗獲批，而約70萬名獲批簽證人才今年已抵港，遠超每年至少輸入3.5萬預計留港超過12個月的人才的目標。

其中，去年底推出的「高才通計劃」，截至上月，計劃共接獲約55,000宗申請，批出超過43,000宗。而其中A類適用於申請前一年全年收入達250萬港元或以上的人士，同樣截至上月，A類申請佔15,149宗，9,782宗獲批。

當局指，「高才通計劃」所有獲批申請者中，超過7成年齡在40歲或以下，而高收入或在百強大學畢業並累積至少3年工作經驗的人士，亦佔超過7成。局方說，「這些年輕、高收入或高學歷、富工作經驗、具國際視野的優質人才」，有助填補本地市場的空缺，能促進主要界別的發展。

當局又指，政府一直定期進行宏觀層面的人力資源推算，評估香港未來中期人力供應和需求的大趨勢。政府今年7月已開展新一輪人力資源推算，並優化推算方法，就帶動香港經濟增長的重點行業及支持城市運作的主要服務，評估5年後的人力需求和短缺情況，推算的主要分析結果預計將於明年第三季備妥。詳細報告預計2025年初公布，推算結果有助更精準地為產業制訂人力發展場培訓，以及就業相關的短中長期策略。