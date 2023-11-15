樓市下滑議員憂現call loan潮　財庫局指無銀行大規模追收欠款

近期樓市下滑，本年9月底本港負資產住宅按揭貸款宗數超過1.1萬宗，涉及金額593‍億港元，議員謝偉俊擔心會出現「call loan潮」。財經事務及庫務局今日(15日)書面回覆質詢時表示，整體住宅按揭貸款拖欠比率由2021年12月底的0.04%，僅輕微上升至今年9月底的0.07%；而負資產住宅按揭貸款拖欠比率更低，於今年9月底為0.02%，認為絕大部分按揭借款人都能繼續還款，亦沒有銀行大規模追收欠款情況。

財庫局表示，即使抵押物業價格下跌，從銀行取得住宅按揭貸款的借款人若能繼續如期還款，銀行一般不會要求他們提早還款，因應銀行住宅按揭貸款拖欠比率近年一直處於低位，並沒有出現銀行大規模向住宅按揭借款人追收欠款的情況。

至於謝偉俊關注本地銀行或金融機構下調本港住宅及商用物業的估值，會否令局方日後拍賣新地皮時相應下調土地底價。財庫局則指，政府賣地一向是「隨行就市」，政府土地會以不低於底價出售，而地政總署的專業測量師在釐訂底價時，除考慮土地本身的發展條件外，亦會參考市場情況，包括近期土地和物業成交及建築成本、經濟環境、市場對前景的看法等。