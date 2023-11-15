香港有望舉辦2025年全國運動會8個項目　最快年內敲定方案

2025年第十五屆全國運動會將由廣東、香港及澳門三地合辦。文化體育及旅遊局轄下的全運會統籌辦公室主任楊德強今(15日)表示，本港很大機會落實舉辦8個項目，當中一半於啟德體育園舉行。他預計最快今年內有定案，但項目或有微調。

楊德強出席電台節目時透露，預計香港舉辦的賽事一半項目會於啟德體育園舉行，包括劍擊、七人欖球以及手球比賽。至於高爾夫球賽預計於粉嶺高球場角逐；場地單車項目就會在將軍澳的香港單車館進行；沙灘排球賽正考慮於維園舉行。滑浪風帆項目擬在西貢或維港舉行。楊德強說，西貢有足夠風力作賽，維港就方便巿民觀賞，當確定賽事日期後會再參考天文台數據，現時未有最後定案。

滑浪風帆港隊總教練陳敬然認為，維港東面一般有較強風力，相信可符合比賽要求，亦較容易吸引市民觀賞賽事。即使比賽時維港風力不足，亦可以即時轉往西貢作賽，相信技術上可行亦有足夠配套。

另外，全運會統籌辦未來會有大批前期工作，包括運動員同工作人員住宿、膳食同交通等。另外，轉播及門票等安排亦要統籌，預料2025年初會進行全運會測試賽。楊德強說，未來會招募義工以及進行訓練，協助全運會比賽進行。