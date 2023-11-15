港大醫學院研究攜特定基因突變　罹患乳癌終生風險達9成

乳癌及卵巢癌是本港女性因癌症死亡的主要原因，2020年錄得女性的癌症新症中，乳癌和卵巢癌共佔約三分一（32%）。在乳癌患者當中，10至15%是由遺傳因素所致，且確診年齡有年輕化的趨勢，情況令人關注。港大醫學院等組成的團隊研究發現，4900名本地遺傳性乳癌或卵巢癌患者，及有相關家族病史的高危人士進行持續基因檢測後發現，除了常見的「BRCA1」和「BRCA2」基因突變會增患癌風險，出現「TP53」基因突變者更易在年輕時發病，於80歲前罹患乳癌的終生風險(下稱終生風險)高達80%至90%及早識別和了解其他基因，可讓患者及家人在掌握充分資料下，選擇適合自己的癌症預防措施和治療方案。

養和醫療集團、港大醫學院及香港遺傳性乳癌家族資料庫針對在近4,900名接受基因檢測的人士中，包括乳癌及/或卵巢癌患者，或有乳癌、卵巢癌或前列腺癌家族史的高危人士中，約一成人的乳癌易感基因1或2(BRCA1或BRCA2)發生了基因突變。BRCA1或BRCA2的基因突變屬於高外顯率，這類基因突變與癌症發病風險增加有密切關係。研究又發現約有4.3%的研究對象有其他非BRCA基因突變，例如：PALB2、TP53及PTEN等基因突變，這些基因突變屬於高至中度外顯率，同樣會增加患遺傳性乳癌、卵巢癌、前列腺癌及其他癌症的風險。

研究指出，帶有PALB2基因突變的女性於80歲時罹患乳癌的終生風險達52.8%，其風險跟帶有BRCA2基因突變的人士相若。另一值得關注與乳癌相關的基因為TP53，此基因突變的攜帶者通常於較年輕時（35歲或以下）發病，並可能出現雙側乳癌，而其家族亦很可能有多種癌症病史，帶有TP53基因突變的女性於80歲時罹患乳癌的終生風險為80-90%。

團隊得出結論，在遺傳基因篩查過程中，若只關注BRCA基因突變，有機會忽略由其他基因突變引起的潛在患癌風險。有個案的家庭雖然多人患有乳癌，但過往因科技局限，只能辨識到乳癌易感的基因突變，因而排除部分由基因突變致乳癌的可能性。但今次研究可辨認出其他基因突變，可在臨床上為患者改變治療策略，亦可幫助患者未發病的家人，及早進行檢查及預防。不過，目前醫管局僅為卵巢癌病人提供免費基因檢測，以識別適合用藥患者，鄺靄慧透露當局正研究擴展基因檢測至其他癌症。