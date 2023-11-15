香港繽紛冬日巡禮11.24開鑼　下月首設8場維港水上煙火迎聖誕

臨近聖誕，香港繽紛冬日巡禮將於下周五（24日）至明年元旦(1月1日)舉辦。主辦方香港旅遊發展局表示，除了巨型聖誕樹及海濱聖誕小鎮，今年活動更首設冬日維港水上煙火，8場煙火將於下月9日起連續三個周末及聖誕節期，與市民、旅客共度佳節。

旅發局總幹事程鼎一表示，今年夏季「樂聚維港嘉年華」的水上煙火大受歡迎，吸引大批市民旅客歡聚維港，故今年繽紛冬日巡禮決定「添食」。全新的「冬日維港水上煙火」將於下月9、10、16、17、23、24 (平安夜)、25 (聖誕節) 及26日(Boxing Day)，晚上8時在維港綻放。歷時約10分鐘的煙火匯演，維港上空將呈現多個聖誕節日限定的煙火圖案，如聖誕樹、禮物等；「HK」字樣煙花亦會再次點綴維港，市民旅客屆時可到西九文化區一帶欣賞。

至於海濱聖誕小鎮今月24日起於西九文化區藝術公園海濱草坪登場。旅發局介紹，鎮內豎立的「巨型聖誕樹」高逾20米、相等於逾6層樓高，掛滿幻彩燈飾，樹頂更有巨型閃耀五角星作點綴，入夜後燈飾綻放璀璨光芒。小鎮內更有多個巨型「LOVE」標誌、佈置精緻的聖誕小樹、聖誕馴鹿等；聖誕期間，聖誕老人更會隨時在禮物盒造型的聖誕小屋現身。

另外，首個西九聖誕市集將於下月21日至30日期間於藝術公園大草坪舉行。為期10天的露天市集將設有25個特色攤位、創意餐飲、現場表演和聖誕寵物驚喜。