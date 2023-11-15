今年首9個月騙案超越去年　通訊軟件騎劫激增逾8倍

近日即時通訊軟件相關騙案猖獗，當局表示，今年首9個月接獲1,553宗涉及「網上戶口盜用」的案件，比去年全年數字激增逾8倍，同期當局亦接獲超過23,000宗網上及電話騙案，涉及損失金額逾44億港元，案件數量及金額均超過去年全年。

根據當局回覆議員書面提問，今年首9個月接獲21,097宗網上騙案及2,506宗電話騙案，分別涉37.52億及7.05億港元損失，合共接獲23,603宗騙案、涉及損失44.57億港元，比去年全年接獲22,430宗騙案、涉及41.5億港元損失更多；其中網上雜項騙案（包括網上求職及投資騙案等）數字為7,004宗，涉及損失28.29億港元，金額比去年全年飆升逾93%。

當局表示，鑑於近期即時通訊軟件帳戶騎劫騙案明顯增加，自今年8月起將相關騙案數字納入「網上戶口盜用」案件作統計，今年首9個月接獲1,553宗相關案件，比去年全年168宗大增逾8.2倍，涉及4,180萬港元損失，當中1,334宗涉及即時通訊軟件帳戶騎劫、涉2,800萬港元損失。

當局表示，電訊商已於去年9月與執法部門建立聯絡機制，透過分析市民舉報，至今促使電訊商成功攔截超過5,300個涉及詐騙案的網頁連結。另外，針對有騙徒把虛假的WhatsApp登入網站在搜尋器以「WhatsApp」作關鍵字投放廣告，誤導市民登入網站以騙取帳戶資料，執法部門隨即通報電訊商攔截相關網頁，亦已向相關網頁搜尋器及海外有關當局提出移除相關網頁廣告的要求。

當局又表示，「防騙視伏器」自2022年10月推出至今，共錄得逾180萬次搜尋，預警超過28萬次詐騙及網絡安全風險，會繼續優化其功能，將於明年初在手機版應用程式「防騙視伏App」推出公眾「報料」機制，讓市民可透過程式舉報可疑來電或網站，金管局亦將於本月底推出首階段「可疑指標警示機制」，屆時「防騙視伏器」會連接至「轉數快」平台，如資料庫配對出轉帳收款人資料與詐騙舉報有關，在確認頁面會出現警示字句，更直接提醒市民提防受騙。