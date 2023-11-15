立會三讀通過區旗區徽法　議員促政府加強網絡監察

立法會今日（15日）三讀通過《2023年區旗及區徽條例》。會上多名議員重提2019年反修例運動期間，有人將區旗及區徽塗成黑色，侮辱區旗及區徽，直言事件令人痛心和不能接受，期望修例後社會上不能再有人「以自由表達」作藉口改動區旗及區徽，又關注網絡執法難度大，建議政府加強網絡監察。

修訂內容包括，增加規定區旗及區徽的使用及收回處置安排、擴大禁止將區旗及區徽用作某些用途的範圍等。議員陳克勤認為修訂後可令區旗及區徽條例，與國旗及國徽條例，以及國歌條例保持一致，以保護區旗及區徽尊嚴。他又指2019年間有人將區旗及區徽塗成黑色，並在網上發布，惟當時法例沒有辦法阻止行為，期望修例後社會上不能再有人「以自由表達」作藉口改動區旗及區徽。

議員楊永杰則重提前議員鄭松泰在立法會內倒插國旗和區旗，形容行為令人痛心和不能接受，又關注雖然條文列明網上侮辱區旗及區徽同屬犯罪，但網絡執法難度大，建議政府加強網絡監察，利用大數據識別高風險用戶。

另一議員陳紹雄則指去年有人發現有私人樓宇掛上的國旗及區旗有破損，先後向1823作出2次投訴，惟民政署、食環署及執法部門均指問題不屬其職權，「問題喺1823和部門之間被踢嚟踢去」，而在最後仍未得出負責問題，要求當局交代好權責分工。

政府認為修例可以與國旗及國徽條例保持一致，當局亦會加強區旗及區徽條例教育工作，又提到修訂當中列明正確使用國旗的方式，僅屬指引性條文，任何人如非蓄意地錯誤使用不會違法，但如果有人故意倒掛或倒插行為即屬違法。對於有人建議區旗及區徽條例設域外效力，當局認為目前做法合適，惟適當時候會就此作出調整。