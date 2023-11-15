入境處獲申訴專員嘉許年度大獎　6奪殊榮冠絕各政府部門

申訴專員今(15日)舉辦第26屆申訴專員嘉許獎頒獎典禮。其中，入境事務處獲頒今年度大獎，並憑第6次獲得該殊榮，成為歷年獲大獎次數最多的政府部門。申訴專員趙慧賢指，今年初更換身份證明文件的服務需求大幅增加，入境處陸續實施多項措施，包括延長辦公時間、公眾假期加開服務、增加可預約辦證的日期、優化網頁資訊等。入境處一向維持靈活高效和以民為本的公共服務，且一直積極配合公署的調查工作。

其餘獲嘉許部門包括效率促進辦公室和醫院管理局，政務司司長辦公室則獲得調解獎，而62位公職人員另獲頒個人奬。申訴署指，效率辦在回應公署的查訊過程中，能夠清晰解釋事件緣由和提供詳盡的記錄，讓公署全面了解個案詳情。在公署多個主動調查上，即使調查對象是其他部門，效率辦轄下的1823仍積極協助，讓公署可以多角度分析問題和提出改善建議。

醫管局在疫情期間除了調撥資源醫治新冠患者，亦因應疫情不斷調整醫院的其他工作，致力維繫公共醫療系統。期間醫管局亦以正面態度回應投訴，詳細向公署交代其工作及提供資料。政務司司長辦公室在2022/23年度則透過公署調解，處理95宗投訴個案，佔全年調解個案約3成。不少投訴與疫情期間政府資助有關，該辦公室積極以調解方式處理投訴，包括迅速與投訴人溝通，告知申請進度，為投訴人覆檢申請個案，並提供專線讓他們隨時了解進度和結果。