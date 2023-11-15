禁餵野鴿增設5000元告票　最高罰款10萬監禁一年

政府已向立法會提交《野生動物保護條例》修訂條例草案，建議修例在不能餵飼野生動物的條例中，增加不得餵飼野鴿，違例者最高罰則由原本罰款1萬元，大幅提升至10萬元和監禁1年，又會引入定額罰款制度，金額定為5,000元。政府之前曾估計，法例會在明年第3季生效。

現時《野生動物保護條例》(第170章)(《條例》)規定，全香港一律禁止餵飼野生動物。根據《條例》第2條，「野生動物」指在普通法上歸類為馴化類動物以外的任何動物1，例子包括猴子、野豬和麻雀。由於野鴿在普通法下可能被歸類為馴化類動物，因此不屬於《條例》下所定義的野生動物，而不受禁餵規定所限。

餵飼野生動物的原本懲罰是處以第3級罰款(即一萬元)，現建議提高至處以第6級罰款(即10萬元)及監禁一年。最高刑罰將與《條例》下其他罪行所處刑罰看齊，例如狩獵或故意干擾受保護野生動物、未有特別許可證而管有受保護野生動物等。

此外，為反映非法餵飼對環境衞生、野生動物保護以至動物福祉等多重不良影響，當局建議為非法餵飼引入定額罰款5,000元。

政府又會在修例中擴大執法人員的人選類別，除了現在已涵蓋的執法人員和漁護署人員外，還包括食環署、康文署和房屋署的獲委任人員。為賦權食環署、康文署和房屋署的獲委任執法人員有權就非法餵飼執法，即發出定額罰款通知書，當局建議此等執法人員有權要求違例者提供其姓名、地址及聯絡電話號碼等個人資料，及出示身分證明文件以供查閱，確保有效執法。