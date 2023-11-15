議員批文體旅局內部未融合　令旅遊潛力未全面發揮

香港與內地在年初通關，有議員提出「推動文化、體育和旅遊深度融合，振興旅遊業」的議員議案，指政府要「追時間、追落後、追成果」，而政府雖然成立文化體育及旅遊局，但從局內不同部門的融合以至跨局的統籌協調仍然未見顯著成效，導致各項文體盛事、藝術文化、歷史古蹟、博物館、影視文創作品和自然生態等旅遊潛力未能全面發揮。政府回應指融合工作不能只從個別界別角度出發，又指本港旅遊業正在復甦。

旅遊界議員姚柏良提出議員議案，建議政府除現有政策外，應採取措施推動文體旅在政策理念、政府職能和產業發展3方面深度融合，包括設立高層次的文體旅策略發展委員會制訂融合策略、設立跨部門機制以統籌和善用文體旅資源、與各業界緊密合作制訂《香港旅遊業發展藍圖2.0》，並在藍圖內融入更多文體旅元素、持續鼓勵業界打造更多特色文體旅深度旅遊產品、為文體盛事和設施設立旅客參與的績效指標、加強旅遊業人才培訓，以進一步發揮文體旅的聯動，以及發揮香港作為「一程多站」示範核心區的角色，吸引更多高增值過夜旅客。

提出修正案的議員吳傑莊補充，指政府應發展「智慧旅遊」，善用創新科技促進文體旅融合，包括推出「文體旅元宇宙大使」，以推動智慧旅遊及透過網絡平台與世界各地旅客溝通，加強推銷香港。

文體旅局局長楊潤雄表示，政府一直透過不同諮詢組織徵詢各界意見，又指融合工作不能只從個別界別角度出發，而是要共同發展。他續稱，今年2月全面恢復跨境旅遊後，本港旅遊業復甦，訪港旅客人數半年以來持續上升，今年10月，每天大約有超過11萬旅客訪港，恢復到2017至18年同期的6成2，未來政府會繼續吸引大型盛事，打造盛事之都。

但議員陳健波指內地恢復通關後旅行模式改變，城市漫步文化興起，而香港又大量非物質文化遺產，政府應該打造城市漫步路線，如寺院遊，路線可先到黃大仙參拜、上山食豆腐花，再去沙田，又可倣效其他地方穿着傳統服飾，讓旅客著旗袍漫步感受街道，並善用本地特色節慶，爭取舉辦更多文體盛事。

議員管浩鳴表示，由於藝術團體的撥款在政府整體藝術文化經常開支中所佔的份額持續減少，當中政府對「9大藝團」提供的撥款更比300多個中小型藝團及個人藝術工作者的總資助額多出大約3倍，政策使中小型藝團獲得的財政支援十分不足，要求政府應以更合乎比例的方式為不同規模的藝團分配有關藝術文化的撥款，又提到政府資助項目並無包括歌劇和美聲項目，促請政府檢討政策，為以上兩個項目的營辦團體，提供恒常資助。