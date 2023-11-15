涉無為MIRROR騷僱員投保等罪　舞館及藝能各被罰13.2萬及22萬

男團MIRROR去年7月於紅館舉行之演唱會發生屏幕下墮意外。勞工處今年1月向藝能工程有限公司、協興隆舞台工程有限公司及舞館有限公司（下稱藝能、協興隆及舞館）共提出15項檢控。案件今（15日）於九龍城裁判法院提訊。藝能及舞館分別就其面對的4張及5張傳票承認控罪，分別被判罰22萬及13.2萬港元。至於餘下的協興隆面對的6項票控，裁判官把其案件押後至明年1月17日再訊。

認罪的兩間公司共涉9項傳票控罪，舞館佔5項，包括2項未有為僱員買保險；2項在意外後14天內向勞工處處長發出意外通知；及1項沒有確保僱員於進行舞蹈綵排及表演工作時的安全及健康。藝能佔4項，包括2項沒有確保懸吊LED顯示屏的系統是安全和不會危害健康的；及2項沒有在造成一名僱員遭受嚴重身體傷害的意外發生後24小時內，將該宗意外通知職業安全主任。

被告承認的案情指，舞館是演唱會舞台及舞蹈員承辦商，藝能是演唱會工程承辦商2022年7月25日男團Mirror於紅館舉行一連12場演唱會，包括李啟言及羅德智在內共24名舞蹈員與舞館簽約，作為演唱會舞蹈員。首演當日綵排期間，舞台升降台沒有如預期般升上舞台，加上光線昏暗，令羅德智從升降台墜下2至3米至下方的面板，羅的胸口及膝蓋受傷，頸部扭傷，須送院治理；同月28日，舞台上方懸掛的巨型屏幕突然墜下，擊中李啟言及張梓峯，前者須要長期留院。舞館事前只向舞蹈員提供簡短流程，沒有示範煙火等舞台裝置的操作，更要求舞蹈員手動操作煙火裝置。專家表示，舞館沒有提供足夠的綵排，亦不應讓舞蹈員走近煙火裝置，遑論要求他們操作煙火裝置。此外，舞館被揭沒有為舞蹈員發出保險單及依時向勞工處通報僱員受傷。

藝能方面，其分判商為協興隆。該用於懸掛巨型屏幕的框架購自內地，並由協興隆員工代為安裝，其後監察人員只透過目測方法去判斷工程是否穩妥。據專家分析指，意外成因為框架質素差劣、承載量大、沒有加裝安全鏈作為保險，令框架出現金屬疲倦。勞工署的分析則指，沒有合適安裝及監測，巨型屏幕墜下是可預期事故。

案件編號：KCS 1556-1570/2023