研究指重建24個舊屋邨可提供14.2萬伙　較現有單位多近4萬

房屋問題一直是本港的核心議題。為增加房屋供應，香港經濟民生聯盟今日（15日）發表推動大規模老舊公屋重建的研究報告。當中指出，若政府大規模分階段重建全港24個老舊公屋屋邨，估計可釋放188公頃土地，並提供14.2萬個單位，較原有10.25萬個舊單位多近4萬個單位。經民聯促請政府加快公屋重建、推動樓市全面「撤辣」復常，以及推動「聯廈聯管」完善三無大廈的管理。

報告指出，在2022年，約有25.3萬個房委會公屋單位樓齡為36年或以上，佔公屋單位總數約31%；其中約2.9萬個單位樓齡更達50年或以上，佔總數約3.7%。而此類老舊公屋亦會招致不同問題，包括公共地方衞生惡劣，而舊式設計會成為病毒傳播缺口；日久失修致維修保養費用大升；配套設施不足不利長者居家安老；以及難以吸引商業機構進駐。

經民聯表示，政府應將大規模老舊公屋重建，並設立明確指標，爭取在10年內啟動重建12條屋邨；同時要爭取原區安置，集中動用同區單位安置受影響居民；同時善用「組裝合成」建築法等高端技術，加快建屋進度；又建議善用「簡約公屋」作為接收屋邨等。經民聯又指，除舊屋邨重建外，要解決房屋問題，政府亦應撤銷「辣招」以促進樓市復常，並考慮暫緩徵收「辣稅」。