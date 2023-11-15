後生坐關愛座惹網戰　讓定唔讓拗到癲

《東呼即應》題材關心時事，網羅大小城中熱話。近日有巴士公司宣布，將為500部現役巴士額外增設兩張關愛座，涉及1,000個座位，即每部相關巴士擁6張關愛座，冀推廣關懷乘客的文化。然而，關愛座過去不時引起爭議，更被網民諷刺為「批鬥座」。日前就有一名年輕女子因坐巴士關愛座，被同車乘客拍照放上網，掀起新一輪網絡公審。

在社交網站引發熱議的照片中，只見一名年輕女子，不知道是否上班太辛苦，坐在巴士關愛座上，而後面則站着一位看似「關愛座合資格人士」的長者。在香港，同類爭議不時爆發，而且每次都會分成水火不容的兩大陣營。

「敬老派」強調「他朝君體也相同」，年老的時候，沒有位坐便能體會到；「推理派」會自行腦補「劇情」，推測「或者年輕女生不方便肚子疼，而長者本身有健身習慣，現正前往健身中心，女生才是有需要人士」。還有「務實派」認為，年輕人付足全費車資，長者只付了兩元，沒理由「全票」要讓「優惠票」。

《東呼即應》認為，與其事後網絡公審，不如當時就問清楚長者，是不是有讓座需要。香港人生活已經如此緊張，何必乘搭巴士也劍拔弩張。