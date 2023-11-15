官僚關注得把聲　工業意外爆不停

繼本月10日東涌醫管局地盤有二判被鋁板擊斃後，油麻地中九龍幹線地盤再有貨車吊臂鋼纜突然斷開，鋼筋飛墮而下擊中4名工人。本港嚴重工業意外頻發，雖然《職安健條例》提高違反安全守則的罰則，惟與致命意外有關的定罪傳票，平均罰款僅約兩萬港元。有議員接受《東呼即應》訪問時批評條例阻嚇力不足，籲增加判罰金額。港產官僚更有「扮工」之嫌，有工會質疑勞工處巡查地盤前事先「通水」，導致成效不彰。

今年以來，單是建造業已發生最少20宗致命工業意外，其中涉及吊運的工業意外有9宗，導致6人死亡，而去年更有27位工友在工業意外中喪生，相較2018年的16人大幅上升近七成。有團體指出，當局巡查地盤往往「取易不取難」，只選擇「易食」的大地盤，對於更有違規可能的小型地盤掛一漏萬，自欺欺人，根本未能發揮巡查作用。

雖然大幅提高《職安健條例》相關罰則超過半年，號稱「區內最高」，但再看真實數字，由2020年至2022年，每張職安健定罪傳票平均罰款金額僅7,813港元，建造業與致命意外有關的定罪傳票，平均罰款也只有20,974港元。

議員郭偉強表示，《職安健條例》在4月已經實施，應該要即時產生阻嚇力，惟現在出現阻嚇力不足的情況，有僱主覺得不痛不癢，期望將來的判刑無論受傷也好、死亡個案也好，都希望能夠大大增加判罰金額；亦應該從源頭着手，加強職安意識，所以不只是僱主，場地佔用人也應該要承擔刑責。

另外對於近期出現的工業事故，有不少都涉及政府的公營項目，郭偉強指，理論上承接政府公營項目的承辦商，其價錢是比坊間好，所以不應該為了賺到盡而壓縮(職安)資源，政府部門應該主動介入，不能夠把責任全部推給承辦商。

郭續說，以往發生工業事故，政府會暫停承建商投標資格，過去也反映過，如果只是限制投標，但其實他已經有很多工程在手，未必能產生很大作用。他又指，吊銷牌照比提高職安罰則更加有效，因為如果牽涉失去持牌資格，任何工程都不能做，這才是僱主會「入肉」和考慮的方案。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，勞工處每年也會去大小地盤巡查，但成效不顯著。蕭引述工友説，當勞工處去到地盤的時候，其實已經通知好，知道勞工處來就已經停工。另外有些地盤事先知道勞工處去巡查，白天不開工改為晚上，令風險增加。僱主有最大的權力和資源掌控整間公司的安全文化，如果他重視安全，下面的人一層一層都是會重視安全。相反如果有些人不重視安全，作為僱主是有權請他們離開，不讓他們開工。