切線爭執拳打腳踢私家車洩憤　貨車兩男涉刑毀被捕

有網民於上周五(10日)在社交平台上載一段長約16秒的短片，顯示一部私家車沿九龍城亞皆老街東行，在駛至近天光道交界，此時一名戴眼鏡、穿黑色背心的男子，怒氣沖沖站在私家車外。私家車司機鏡頭一轉，拍下另一名疑與四眼男相識的男子行經車旁，同樣向私家車司機怒目而視。影片拍下四眼男揮拳擊向私家車司機位車窗，並高呼「你老母臭X」，再拳打腳踢車門後狂呼「咩！咩！你老母」，片段至此為止。據悉，事件起因源於有車輛擬切雙白線不果，司機憤而落車拳打腳踢私家車車身，有消息指私家車司機已報案求助。

執法部門表示，11月4日接獲一名男子報案，指在11月4日晚上約9時駕駛一輛私家車沿亞皆老街東行，期間與尾隨輕型貨車司機因瑣事爭執。該名男子其後將私家車停泊於九龍城亞皆老街對開，期間兩名本地男子從該輕型貨車下車並以手腳損毀其私家車。九龍城區執法人員根據線報及經深入調查後，昨日(14日)在旺角區拘捕兩名分別25歲及28歲本地男子，涉嫌「刑事毁壞」。兩名被捕人已獲准保釋候查，須於11月下旬向執法部門報到。