「胡桃夾子聖誕盛會」登陸圍方！同你率先睇

《胡桃夾子》是家喻戶曉的聖誕芭蕾舞表演劇目，今個聖誕，港鐵大圍站上蓋嶄新大型社區地標圍方(The Wai)，獨家呈獻「胡桃夾子聖誕盛會」，場內配以360度打卡位，讓大家享受沉浸式的童話體驗之餘，亦邀請香港芭蕾舞團於商場上演《胡桃夾子》精選劇目。演出當日，圍方更化身成連繫社區的平台，讓市民近距離感受專業芭蕾舞者的優雅風采。

甫踏入圍方中庭，立即看到一座逾8米高的主題城堡。這組屬新界最大型的聖誕裝置，以經典的紅綠聖誕雙色為主調、璀璨的金色為點綴，有逾30位手持不同樂器的胡桃夾子士兵環繞城堡四周，為五湖四海的賓客演奏冬日聖誕主題樂章，以澎湃的樂聲增添佳節氛圍。

不僅如此，這班充滿活力的胡桃夾子兵團，亦站在兩棵逾4米及5米高的大型聖誕樹下起舞助興。

另外，為了配合香港芭蕾舞團演出的港版《胡桃夾子》，城堡還加入了港人熟悉的霓虹燈藝術裝置，並加設大圍著名觀光景點車公廟、尖沙咀鐘樓，以及維港觀光帆船等熱門打卡景點，將本土文化與傳統芭蕾舞共冶一爐，向大眾展現了一趟「港式聖誕體驗」。