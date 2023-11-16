惜食堂沙田興建援助食品製作中心　2025年落成　3.6萬基層受惠

位於沙田多石街的「惜食堂賽馬會食品製作中心」進行奠基典禮，料2025年上半年落成。該中心啟用後將提升惜食堂食物援助產量，由目前每年提供約300萬份餐膳，增至逾900萬份，支援超過3萬6千名基層人士。

該中心樓高3層，土地由港府以短期租約方式批出用地，並獲獲香港賽馬會慈善信託基金捐助2億9,000萬港元支持興建，成為本港最大型專為提供慈善食物援助而設的回收及製作中心。

該中心營運首3年預計可為約15,000名基層長者提供約330萬份適合不同程度吞嚥困難人士食用的「照護食」餐膳。「照護食」泛指為患有咀嚼或吞嚥困難人士而設的膳食，包括廣稱為「軟餐」的糊狀食物。該中心將設有不同環保設施，並配合智慧供應鏈管理系統以減少食物浪費。

此外，惜食堂亦會在該中心舉辦烹飪班，教導家庭照顧者和非政府機構員工製作「照護食」，並會於3年內招募32,000名義工參與食物製作，以及舉辦100場參觀活動和工作坊，讓超過3,000名社區人士了解有關「照護食」和惜食減廢的知識。