東方日報A1：減辣22日未止瀉　逾百伙劈價落車

政府上月25日才後知後覺局部撤辣，逾20日過去，樓市不但未見樓價止瀉、劈價暫停，反而有更多業主信心虛怯加速逃離。綜合市場消息，過去20日，本港二手市場錄得最少逾百宗劈價損手沽樓個案，不少業主均趁辣招期縮短至兩年「落車」，昨日更有納米盤業主在樓價大跌24%的情況下沽樓離場！財經事務及庫務局數據顯示，本港整體住宅按揭貸款拖欠比率9月底有所上升。有立法會議員擔心，現時負資產個案已突破1.1萬宗，若樓價不止跌，恐銀行會展開「Call Loan潮（要求客戶償還貸款行動）」，樓市及小業主壓力勢更大。

議員謝偉俊昨在立法會質詢政府，指樓價指數反映樓價自2021年底起已下跌超過15%，9月底的負資產住宅按揭貸款宗數超過1.1萬宗，涉及金額多達593億元，擔心銀行湧現「Call Loan潮」，詢問政府有否應變方案？財經事務及庫務局表示，9月底的負資產住宅按揭貸款拖欠供款比率低至0.02%，而本港銀行的住宅按揭貸款拖欠比率近年一直處於低位，沒見銀行大規模向住宅按揭借款人追收欠款，該局認為，即使抵押物業價格下跌，按揭貸款借款人若能繼續如期還款，銀行一般不會要求他們提早還款。

不過，樓市表現遠未如財庫局那麼樂觀，近期劈價、蝕讓、時光倒流價、棄供賣樓的消息不絕如縷。綜合市場消息，本港二手市場期內已錄得超過100宗帳面貶值個案，平均每日最少5宗，不少交易都是辣招鬆綁的蝕讓放售個案，業主對前景缺乏信心，持有物業滿兩年後便急急離場。

香港置業首席聯席董事梁德權表示，鄰近紅磡港鐵站的都會軒2座低層16室兩房戶，實用面積約474方呎，放盤兩日，即減價至738萬元成交，呎價約15,570元。原業主持貨不足3年，帳蝕約112萬元，期內貶值約13%。

將軍澳二手交投減辣後回升，惟大多只有蝕讓盤獲承接。消息透露，天晉II第5A座中層單位，實用面積約828方呎，原業主於2021年中購入，持貨約兩年半即沽貨，市傳成交價1,338萬元，呎價約16,159元，帳面損失122萬元，物業跌價約8.4%。

半新盤更多「蟹貨」湧現。天水圍Wetland Seasons Park第17座一個低層戶，近期以520萬元轉手，約兩年多帳蝕逾36萬元。祥益地產執行董事盤嘉茵指，屯門弦海高層一個實用面積約196方呎單位，剛以288萬元成交，約4年樓價大跌約24.2%。

二手成交價亦尋底，部分私樓屋苑呎價已跌至7,000元。美聯物業首席高級營業經理吳洪剛表示，荃灣荃威花園K座低層戶，實用面積約468方呎，連減3口價共50萬元，日前以370萬元沽出，呎價跌至約7,906元。

中原地產高級分行經理冼子明稱，柴灣高威閣1座低層A室兩房單位，9月放盤開價455萬元，因應市況轉淡，累劈95萬元，以360萬元成交，呎價約9,091元。

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