「保誠香港網球公開賽2023」焦點活動贊助本地輪椅網球發展20萬

文化體育及旅遊局局長楊潤雄, GBS, JP（左七），保誠執行總裁華康堯先生（左四），保誠集團戰略事業群總裁吳立賢女士（左三），保誠保險香港行政總裁林智剛先生（左二），中國香港網球總會會長莫君逸先生（左八），保誠香港網球公開賽2023督導委員會主席周維正先生（左九），及中國香港網球總會義務秘書鄭明哲先生（左一），與 「保誠香港網球公開賽2023」女單冠軍（左六）及亞軍（左五）合影留念。

闊別香港5年的年度國際體壇盛事——「保誠香港網球公開賽2023」於10月15日假維多利亞公園網球主場拉下帷幕。除觀賞一連多天的緊湊賽事外，本地及海外球迷亦十分投入賽事的焦點活動，包括「星級名人賽」等等；保誠保險有限公司更透過「保誠網球慈善挑戰賽」贊助20萬港元予香港網總協會，支持香港輪椅網球發展。於正賽期間，不少市民也攜同小朋友進入「網球同樂區」、試玩「迷你網球場」等小遊戲，透過互動形式執起球拍，啟動積極健康的生活模式。

「保誠香港網球公開賽2023」的資格賽及首日正賽一度受颱風小犬下的惡劣天氣影響，幸而10月10日及之後，天氣漸趨穩定，球迷及市民紛紛入場支持賽事，準決賽及決賽日更近全場爆滿，反映賽事深受本地及海外旅客歡迎。

單打決賽由現時世界排名第36位的費蘭迪絲對戰世界排名第45位的仙妮雅高娃，在經歷2小時49分鐘的激烈對戰後，費蘭迪絲以3-6，6-4，6-4成功載入「保誠香港網球公開賽」冠軍史冊；雙打決賽則由中國球手湯千慧夥拍中華台北球手曹家宜迎戰雙打三號種子嘉拉舒妮高娃和莎絲洛域治。雙方戰至第三盤決勝局，嘉拉舒妮高娃和莎絲洛域治在自己的發球局尾段不慎失誤，讓湯千慧和曹家宜在落後的情況下連取5分，以7-5，1-6 [11-9]驚險取勝。

作為賽事焦點活動之一，「保誠網球慈善挑戰賽」更獲本地體育界、娛樂界及工商界的嘉賓鼎力支持，雖然最終因颱風而未能如期舉行，保誠保險有限公司仍慷慨解囊，贊助20萬港元予香港網總協會，全力支持香港輪椅網球發展。

賽事另一大焦點活動——「星級名人賽」，邀得中國香港網球總會推廣大使陳奕迅夥拍代表香港出戰第四屆亞洲殘疾人運動會的莫家安，對陣香港網球前一姐張玲夥拍劉冠東。四人身體力行證明不同背景的人士均可享受網球樂；這場難得一遇的「星級名人賽」，不但助力推廣輪椅網球運動予公眾，市民更於現場為當時積極備戰殘亞的安仔加油打氣。

今屆「保誠香港網球公開賽」之「網球同樂區」於10月10日至15日免費開放予公眾入場，為球迷及市民提供結合體育、藝術、娛樂元素的網球體驗。同樂區以「綻放網球力量」為主題，設置多元互動環節，球迷更可於「保誠專區」的簽名區與心水球星近距離接觸，並在場內購買到由波蘭插畫師精心設計的「保誠網球公開賽2023」限定紀念品。不少市民及遊客一邊享受美味小食，一邊透過特大營幕觀賞世界級女子網球大賽，齊齊投入網球狂熱！