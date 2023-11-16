港旅業陷停滯　議員質疑文體局缺乏協調及統籌能力

本港旅遊業一潭死水。立法會今日（16日）討論振興旅遊業的議員議案。會上多位議員指出，香港旅遊業未恢復至疫情前，過夜旅客下跌，而服務質素更嚴重下降，優質旅遊資源又未有加以綜合利用，例如故宮文化博物館等，直言旅客又豈會「貼錢買難受」，又指出文化體育及旅遊局「有好大嘅改善空間」，成立目的非單單要求「水牌上面有一個政策局」，質疑該局是否「 缺乏能夠協調和統籌的領導」。

議員蘇長榮指出，現時訪港過夜旅客已恢復至疫情前的6成3，但海外旅客仍不到4成，不過過夜旅客由疫情人均消費2,000港元，跌至目前約1,300港元。他指出由於人手短缺，令香港引以為傲的服務質素嚴重下降，而遊客又豈會「貼錢買難受」？他又指香港的優質旅遊資源未有加以綜合利用，例如香港故宮、國際郵輪碼頭，西九文化區用了香港最優質的土地，但地鐵卻無法到達，巴士亦沒有專線，要求政府加速處理問題。

議員廖長江同樣批評國際郵輪碼頭的交通問題、近日舉行的世界長途越野車錦標賽臨時縮短賽道和賽事延誤，直言影響旅客觀感，並顯示文化體育及旅遊局「有好大嘅改善空間」，期望未來的香港旅遊業發展藍圖2.0，可以融入更多文體旅的元素，加強文化體育及旅遊局協調統籌能力。議員馬逢國則指香港過去文化、運動和時興活動並無冷場，但不解為何不少人仍指香港缺乏盛事，又提到自己倡議成立文體旅局時，「唔係單單要求政府在架構上面，水牌上面有一個政策局」，認為過去舉辦的一系列活動「未能夠體現文體旅局應發揮的融合作用」，「文體旅遊局成立至今一年半，畀人感覺仍然停留在調整階段」，質疑該局表現令人失望的原因仍停留在「職權摸索融合階段」，抑或「 缺乏能夠協調和統籌的領導」。

另一議員何敬康就建議香港大力推動成為「演唱會之都」，邀請各地知名明星來港舉辦演唱會，並向演唱會觀眾提供活動。他又指出近年甚少有港產片能衝出國際，港府在施政報告向電影發展基金等資助撥出43億港元，期望政府要求製造團隊定好外銷目的。而議員鄧飛則提倡借鑑內地的新旅遊模式「研學旅遊」，指相關的企業曾高達7,300百家。鄧飛認為香港的懷舊街道和現代建築、自然風光及人文景點，甚至有大量有待整理的革命遺迹和紅色景點，譬如辛亥革名人遺迹、軒尼詩道的八路軍辦事處，對內地遊客都極具吸引力，而大館、懲教博物館都是相關的研學旅遊資源，即使立法會綜合大樓都有不少內地人和學生參觀。

就議員提出的意見，文化體育及旅遊局副局長劉震回應指，政府已在體制上作出安排，推動文化體育旅遊的深度融合、促進協作，多項大型活動都加入吸引旅客的元素，且積極在海外及內地宣傳，相信業界感受到過去一年多的改變。不過劉亦承認疫情後的旅遊模式有所改變，其趨勢是傾向深度遊，政府會同業界保持溝通，以期推出更多文化體育旅遊高度融合的措施，推動旅遊業的發展。