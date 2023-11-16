稱前線代理受準買家脅迫　王文彥指中原美聯合作為防惡性回佣

競爭事務委員會近日入禀控告美聯，涉嫌聯同中原地產合謀定價，訂實收佣金比率，變相限制回佣幅度。中原地產始創人之一的怡居地產常務董事王文彥今日(16日)表示，相信雙方合作的目的非為反競爭，而是避免旗下前線經紀之間惡性競爭。而被告之一的美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明今午出席集團活動時表示，事件已進入司法程序，拒絕回應。

王文彥指，美聯及中原兩大地產商在一手新盤代理的市場上，份額超過85%，形容兩間地產代理毋須將其他代理「放在眼內」，不過在市況參差的情況下，前線從業員同樣被準買家脅迫，會為了「交數」而惡性增加回佣比例，故若兩大地產代理不作出聯合行動，將難以制止前線代理惡意增加回佣來爭生意的問題。

競委會早前入稟競爭事務審裁處，指美聯等地產代理簽訂協議，要求前線代理在銷售一手物業時，需收取最少2%的實收佣金，違反競爭法，要求頒令眾被告需繳交罰款，而涉案高層亦需取消董事資格，但由於涉案的中原地產和旗下的利嘉閣因率先與該會全面合作，故可按政策獲「寬待」。