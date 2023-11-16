57宗嚴重工業意外奪21命　職安健修例如無牙老虎工會促檢討

職安健條例今年4月通過修訂，提高罰則以為業界帶出阻嚇作用，但本港整體工業意外卻不跌反升。香港建造業總工會今日(16日)召開記者會，指條例實施至今已發生37宗嚴重工業意外，造成16死26傷，遠高於條例實施前首4個月的情況，反映目前安全管理制度面臨崩潰，認為業界持份者有作出反思檢討的必要，包括重新審視《工廠及工業經營條例》。

工會進行資料統計發現截至昨日(15日)，本港今年共發生57宗嚴重工業意外，造成21名工人死亡。數據又發現，有一半工業意外均來自離地或高處工作，其中有11名工人因而死亡，包括來自裝修、維修等行業；另外8宗則涉及吊運工作，導致2名工人死亡。此外，較為罕見的工業意外，如在密閉空間吸入毒氣窒息、觸電、塌牆等意外，在今年亦時有發生，當中亦造成6名工人死亡，情況值得關注。

工會會長黃平強調，眾多工業意外均可避免發生，但由於現時工程施工期急趕，甚或現時部分高風險工序一直沒有嚴格監管，因而導致意外發生，又指地盤安全主任除自身的安全管理外，亦要在地盤內兼任多職，譬如防疫、滅蚊、環保等，頓時淪為「打雜」，失去本身巡查地盤安全，以及向管理層提供安全建議的意義，認為業界要改善分工和培訓。他續指，有前線工人反映部份地盤安全指引過時，末能符合現時建築物設計的需求，他促請勞工處審視《工廠及工業經營條例》附屬法例和安全指引，加強對工人的保障。

另外，政府過去推出「建造業輸入勞工計劃」，以舒緩業界人手不足，工會對外勞與香港建造業的文化融入問題表示關注。工會透露，至今有共4,000名外勞在港投入工作，雖至今未曾發生意外，但由於兩地語言差異，以致時常出現溝通問題，解讀不到語言，加上培訓亦不是一時三刻能做到，令地盤安全頓時掀起隱憂。