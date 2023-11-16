議員斥政府外判制度連責任也外判出去　促帶頭檢討改革

本港外判制度備受爭議。立法會今日（16日）通過政府帶頭檢討外判制度的議員議案。有工會背景的議員斥「政府外判往往連責任都外判出去」，更「帶頭製造貧窮」，促請政府以身作則，帶頭檢討改革外判制度，將有實際需要的崗位改為長期聘用。有商界背景的議員，則指外判制度可配合經濟情況，多年行之有效，如果政府將外判工作改為政府直接負責，恐業界受到衝擊，認為長期聘用的建議難以支持，直言「庫房係要用得其所，同埋依家唔係淨低好多錢，希望大家唔好亂嚟」。

有工會背景的議員黃國指政府為進一步削減公務員編制，以大規模外判取代，造成「三輸一贏」的局面，政府無法通過外判削減成本，工人的權益被剝削，市民得不到應有的服務，贏的只有只賺不賠的外判商。他指有工會早前發現34%的人因工作無時間用膳，批評「政府外判往往連責任都外判出去」，又認為外判合約開支龐大，外判真正成本比政府直接聘請工人為高，達不到節省成本的真正目的，促請政府以身作則，帶頭檢討改革外判制度，將有實際需要的崗位改為長期聘用。同具工會背景的議員梁子穎則指政府錯誤認識外判制度，將全職性和非需要獨特工作採用外判制度為「搵自己笨」，更斥政府用外判制度「帶頭製造貧窮」。

有商界背景議員邵家輝直言，反對勞工界將有實際需要的崗位改為長期聘用的建議，指反對理由非反對與市民分享發展成果，而是由於外判制度由來以久，更成為世界主流，認為如果改為長期聘用會致政府開支大幅上升，公務員編制不必要地膨脹，而目前財政赤字只會愈來愈多，直言「庫房係要用得其所，同埋依家唔係淨低好多錢，希望大家唔好亂嚟」，重申要保障員工有好多方法。

另一議員盧偉國指外判制度可配合經濟情況，多年行之有效，外判制度可維持精簡高效的公務員隊伍，同時亦為私人機構帶來商機和職位、參與公共服務、有助提升成本效益如果政府將外判工作改為政府直接負責，恐業界受到衝擊，又擔心公帑是否用得其所，不恰當地增加公務員編制，長期增加財政負擔，重申當局須對症下藥，若斷錯症、落錯藥，會引致其他的併發症。議員謝偉銓則稱對部分建議和措詞有保留，認為「將有實際需要嘅崗位改為長期聘用」有問題，指如果要將所有有實際需要崗位，讓所有薪酬源自公帑的僱員，都轉為做長期聘用，並不是改革外判制度，而是取消整個外判制度。