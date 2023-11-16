樂施毅行者100km下周五開跑　逾3000人報名參與

全港最大型遠足籌款活動「樂施毅行者」將於下周五(24日)起一連三日舉行。大會公布，今年活動逾3,000人參與，當中逾7成即約2,100人是首度參加。按年齡計，最年長參加者為82歲，最年輕則是18歲。

今年賽事起點為西貢北潭涌，沿麥理浩徑路線，前往終點屯門國際十字路會，約850支參賽隊伍必須在48小時內，完成約100公里路段。樂施會表示，今年企業團隊人數創疫情後新高，參加的公司或機構團隊多達283隊，每組4人，合共1,132各企業員工「瞓身」支持。

上屆毅行者冠軍隊隊長「戰神」楊志成，今年「夫妻檔」參與，以「精英毅行者」男女子混合隊參加活動。他表示，以往妻子都是支援及打氣，今年一起並肩作戰，感到很特別，並已設下目標，但重要是看臨場發揮。他指，過程必然會遇上各種的狀況以及挑戰，但最重要的是同太太和隊友互相扶持，四個人一條心，並肩作戰，享受過程，順利及平安完成。

有「毅行先生」之稱的參賽者陳國強則向新手傳授心得，活動期間要留意隊友狀態，帶領隊友控制步速、補給份量等，遇到最辛苦的路段如雞公山、馬鞍坳等，需要時可調節速度。