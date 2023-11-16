中美元首會晤　分析指雙方有意穩定關係　惟涉台問題無共識

國家主席習近平在三藩市與美國總統拜登舉行中美元首會晤。全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，主要成果是顯示雙方有意穩定彼此關係，在實際問題上進行一些合作，特別在軍事交流方面管控分歧，避免擦槍走火情況發生。但他指，在重大問題上，包括台灣、南海及高科技問題，無法達成任何共識，兩國關係實際上並無突破性發展，只是短期內緩和緊張關係，讓大家有多些時間，各自應對國內與國外事務，為世界局勢的穩定性注入動力。

他表示，中美關係走向穩定究竟可以為時多久仍是未知之數，除了重大問題仍未處理之外，台灣選舉、美國總統及美國國會選舉等，均會激化中美矛盾，短期內兩國關係應該走向穩定，未必會出現新的重大磨擦。

劉兆佳又指，在高科技問題上，美國不單只沒有撤銷對華為的限制，甚至有加強限制，在台灣問題上，美國今次的表態比起去年在峇里島時的表態更加模糊，美國不單只售賣武器予台灣，更加是贈送武器，甚至有消息指會讓一些台灣軍人到美國受訓，顯示對中美關係改善並無任何實際效用。