已打新冠針五旬漢入院翌日亡　當值醫生認察覺異常僅開止嘔藥

入院前14天曾接種新冠疫苗，且患有高血壓、心臟病及曾經中風的57歲男病人，2021年因抽筋及胸口不適，到屯門醫院求醫。惟屯院因未能及時診斷病人臨床情況，導致病人入院後翌日便死亡。死因庭今日(16日)就事件展開研訊。當日當值的醫生承認，發現死者心電圖異常後，只處方了止嘔藥，她對事件表示遺憾。

死者容國洪終年57歲。醫院管理局事發後指，2021年11月30日晚上約7時半，死者因抽筋及胸口不適，由救護車送往屯門醫院。當晚約8時轉往內科病房留醫及進行所需檢查。至翌日凌晨約4時半，病房人員依指示再次安排病人進行心電圖，是次心電圖顯示異常，當值醫生當時再檢視其他臨床表徵及驗血報告，惟未有根據心電圖的異常情況，及時作出心肌梗塞的診斷；醫生只因應病人當時的嘔吐情況，處方了止嘔藥並繼續觀察病人情況。

至12月1日早上約11時許，病人向主診醫生表示胸口不適，醫生隨即檢視病人病歷，安排抽血、緊急心電圖檢查，處方硝酸甘油。而參與會診的心臟科醫生決定安排病人轉往心臟科深切治療部和進行通波仔手術。病人最終於當日下午2時32分離世。死者入院前14日內曾接種2019冠狀病毒病疫苗。當值醫生陳心期今指，12月1日清晨6時許，她發現心電圖異常後向死者問診，對方說沒有感到心口痛。由於她認為死者未符心肌梗塞的條件，故她只處方止嘔藥。死者家屬指出，死者曾提過要見醫生，但陳稱當時無人通知她。

案件編號：CCDI-1080/202