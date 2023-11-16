本港最新失業率錄2.9%　仍有逾11.5萬人無工開

政府統計處今日(16日)公布，本港最新失業率錄得2.9%，超過預期，仍有約115,800人無工開，增加約1,800人。勞工及福利局局長孫玉菡表示，經季節性調整的失業率儘管較今年7月至9月微升0.1個百分點，但仍屬低水平；訪港旅遊業和本地消費短期內將繼續支持經濟增長，儘管外圍環境困難或會有一些負面影響，勞工市場未來數月應會維持緊絀。

統計處表示，經季節性調整的失業率由今年7月至9月的2.8%，上升到8至10月的2.9%；同期就業不足率則保持不變，維持於1.0%水平。與今年7月至9月比較，8月至10月期間，各行業不經季節性調整的失業率變動不一，其中製造業和進出口貿易業有相對明顯的上升；至於各行業的就業不足率亦變動不一，但幅度普遍不大。

統計處續公布，總就業人數由今年7月至9月的372.03萬人，下跌至8月至10月的371.34萬人，減少約6,900人；同期總勞動人口亦由383.43萬人，下跌至382.92萬人，減少約5,100人。失業人數方面，則由今年7月至9月的11.4萬人，上升至8月至10月的11.58萬人，增加約1,800人；同期就業不足人數則由3.79萬人下跌至3.67萬人，減少約1,200人。